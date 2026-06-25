Bệnh nhân trú tại Trung Thành, Thanh Hóa, làm vườn và nương rẫy. Trước khi nhập viện một tuần, bà xuất hiện triệu chứng sốt kèm mệt mỏi nhiều, khó thở tăng dần. Sau khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu vực Mai Châu, bệnh nhân được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao liên tục, rét run và nhiễm trùng nặng.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một vết loét khô, đóng vảy và không đau ở vùng khoeo chân bên phải của người bệnh, đây chính là vết thương đặc trưng do mò đốt.

Người bệnh qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị tổn thương gan, thận cấp, kèm viêm và tràn dịch màng phổi hai bên. Người bệnh được chẩn đoán suy đa tạng do sốt mò và được điều trị tích cực bằng thở máy, dùng kháng sinh đặc hiệu cùng các biện pháp hỗ trợ tạng suy.

Sau hai tuần điều trị chuyên sâu, bệnh nhân đã hồi phục, cai được máy thở và xuất viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Công Tình, Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết, sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi truyền sang người qua vết đốt của ấu trùng mò.

Bệnh có biểu hiện đa dạng như sốt, đau đầu, đau mỏi khắp người, vết loét ngoài da do mò đốt, phát ban và tổn thương đa cơ quan. Bệnh thường gặp chủ yếu vào mùa mưa và nắng nóng.

Để phòng bệnh, bác sĩ Tình khuyến cáo người dân khi đi nương rẫy, đồi núi cần mặc quần áo kín, bôi chất xua côn trùng và tránh nằm, phơi quần áo trên bãi cỏ, gần bờ bụi.