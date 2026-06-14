Theo PGS.TS.BS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đái tháo đường hiện là một trong những bệnh lý không lây nhiễm phổ biến nhất tại Việt Nam với tốc độ gia tăng đáng báo động.

Hiện nay, cả nước có khoảng 8 triệu người đang phải sống chung với căn bệnh này. Đây cũng chính là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trong số các bệnh lý không lây nhiễm tại nước ta.

Mỗi ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận gần 2.000 lượt bệnh nhân, trong đó phần lớn là người mắc đái tháo đường. Đáng lo ngại hơn, rất nhiều trường hợp chuyển từ tuyến dưới lên đã xuất hiện biến chứng nặng nề như tổn thương thận, tim mạch, tăng huyết áp, tổn thương mắt hay biến chứng bàn chân.

Bệnh nhân biến chứng đái tháo đường được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Ảnh: N. Huyền

Liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội nhấn mạnh, đái tháo đường là bệnh mạn tính đòi hỏi người bệnh phải có khả năng tự quản lý, theo dõi sát sao mỗi ngày.

“Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), phần lớn các ca thất bại trong kiểm soát đường huyết không xuất phát từ việc thiếu thuốc điều trị mà đến từ những sai lầm trong quá trình tự chăm sóc và sự thiếu hiểu biết của người bệnh”, Tiến sĩ Thành nói.

Trên thực tế lâm sàng, ông từng chứng kiến không ít trường hợp rơi vào nguy kịch do những sai lầm đáng tiếc.

Điển hình là một cụ bà 76 tuổi có tiền sử bệnh lý nền khá phức tạp gồm tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid, đái tháo đường và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bệnh nhân được kê đơn thuốc ngoại trú, uống đều mỗi ngày.

Tuy nhiên, khoảng một tuần trước khi vào viện, nhận thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, cụ bà cho rằng do uống quá nhiều thuốc nên đã tự ý bỏ toàn bộ thuốc điều trị.

“Sau khi ngừng thuốc, các biểu hiện mệt mỏi của bệnh nhân không những không thuyên giảm mà ngày một chuyển biến nặng nề hơn. Cụ bà nhập viện khẩn cấp trong tình trạng da khô, mất nước nặng, chỉ số đường máu tăng vọt lên mức nguy hiểm (28mmol/l), kèm theo suy thận cấp”, Tiến sĩ Thành nói.

Bệnh nhân lập tức được bù dịch khối lượng lớn, điều chỉnh tình trạng rối loạn điện giải Natri và Kali, kết hợp với kiểm soát chặt chẽ đường máu. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng đến nay, chức năng thận vẫn chưa thể cải thiện, trở về mức bình thường.

Từ trường hợp trên, Tiến sĩ Thành lưu ý, người bệnh đái tháo đường còn nhiều lỗ hổng kiến thức y khoa về việc tự chăm sóc bản thân. Họ chỉ quan tâm đến chỉ số đường huyết hiển thị trên máy đo mà bỏ qua hoặc xem nhẹ các yếu tố nguy cơ đi kèm như tình trạng thừa cân, tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính hay xơ vữa động mạch.

Trong khi đó, không ít người bệnh tự ý ngừng thuốc khi đường huyết trở về bình thường. Họ cho rằng bệnh đã khỏi, lo sợ các tác dụng phụ kéo dài và sự phụ thuộc thuốc...

“Chính sự chủ quan này đã khiến người bệnh mất cảnh giác và không thể nhận diện được các biến chứng nguy hiểm đang âm thầm tàn phá cơ thể từng ngày”, Tiến sĩ Thành cảnh báo.