Ngày 26/10, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú (Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, bà P.T.T.S. (55 tuổi, trú khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) điều khiển xe máy đến chợ Tam Kỳ (phường Tam Kỳ, Đà Nẵng) để bán cá.

Khi đi đến khu vực gần cầu Kỳ Phú 2, do mưa lớn kèm gió mạnh, mặt đường trơn trượt, bà S. mất lái, lao xuống vực ven đường.

Do trời tối và vắng người qua lại, vụ việc không ai phát hiện. Đến khoảng 9h, một người dân đi ngang mới nhìn thấy xe và thi thể nạn nhân nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều người đi đường tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Tam Kỳ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Qua trích xuất camera an ninh gần khu vực cho thấy, nạn nhân tự gây tai nạn.

Được biết, bà S. là lao động chính trong gia đình, sống bằng nghề buôn bán hải sản nhỏ lẻ ở chợ. Hiện người thân đã đưa thi thể nạn nhân về nhà để lo hậu sự.