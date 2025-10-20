Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, xe tải BKS 64C-077.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến Km42+200 thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải BKS 79H-009.xx di chuyển cùng chiều.

Xe tải BKS 64C-077.xx bị biến dạng phần đầu. Ảnh: Long Anh.

Sau cú tông đầu tiên, xe tải BKS 64C - 077.xx tiếp tục va chạm với ô tô mang BKS 37H-65xxx chở dứa đang dừng bên lề đường.

Tai nạn khiến 2 tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cả 3 xe hư hỏng, trong đó xe tải BKS 37H-65xxx lật nghiêng, dứa đổ tràn ra mặt đường; xe tải BKS 64C-077.xx bị biến dạng phần đầu.

Xe tải BKS 37H bị lật nghiêng. Ảnh: Long Anh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Đội quản lý vận hành hầm đường bộ Mũi Trâu có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, đưa người bị nạn đi cấp cứu và xử lý sự cố.