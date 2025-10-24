Hình ảnh đẹp về hành động kịp thời của bác sĩ Hường được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi. Nữ bác sĩ sinh năm 1975 theo chuyên ngành sản phụ khoa, hiện giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn.

Bác sĩ Hường sơ cứu cho một người phụ nữ bị tai nạn giao thông. Ảnh: CTV

Theo lời bác sĩ Hường, sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 23/10 tại phường Quang Trung. Khi đang trên đường từ cuộc họp trở về, bà thấy một người phụ nữ nằm giữa đường sau vụ tai nạn giao thông. Ngay lập tức, bà xuống xe để sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời gọi xe cứu thương đưa người bệnh đến bệnh viện.

“Bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Qua chụp chiếu, phát hiện có tụ máu nhẹ ở màng cứng, hiện sức khỏe đã ổn định”, bác sĩ Hường cho biết.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: CTV

Đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ Hường gặp và cứu người bị nạn. Trước đó, vào giữa tháng 7, bà vào TPHCM thăm người thân, trên chuyến bay có một hành khách nam lên cơn khó thở. Nhân viên của hãng bay đã tiến hành sơ cứu nhưng chưa hiệu quả nên bác sĩ Hường đã hỗ trợ cấp cứu cùng. Nhờ đó, sức khỏe hành khách nhanh chóng ổn định. Sau sự việc, hãng hàng không đã gửi thư cảm ơn bác sĩ.

“Việc cứu người không chỉ là trách nhiệm của các y, bác sĩ mà của bất kỳ ai khi gặp tình huống tương tự. Với tôi, là bác sĩ, cứu người là bổn phận và là cách thể hiện trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng”, bà Hường chia sẻ.