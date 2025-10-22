Sáng 22/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo đã cứu sống thành công một nam sinh 16 tuổi ở Nghệ An bị thanh sắt dài 3 mét đâm xuyên từ vùng đầu, mặt qua gáy trong lúc chơi cùng bạn. Vị trí thanh sắt ghim chặt qua vùng mặt. Đây là nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng - khiến tình trạng của nam sinh cực kỳ nguy hiểm.

Trước đó, ngày 6/10, nam sinh này đi chơi cùng bạn và bị thanh sắt dài 3m đâm xuyên thấu từ vùng đầu. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh tại Nghệ An. Các bác sĩ tại đây nhanh chóng cắt ngắn thanh sắt, cố định dị vật, cầm máu tạm thời và chuyển tuyến.

Tuy nhiên, việc vận chuyển bệnh nhân cũng gặp nhiều khó khăn do dị vật xuyên chéo qua đầu và cổ. Quá trình vận chuyển, lực lượng chuyên môn đã cố gắng để tránh nguy cơ chảy máu hoặc tổn thương nặng thêm dù nam sinh không thể nằm thẳng hay ngửa đầu trong suốt hành trình hơn 300 km đến Hà Nội.

Hình ảnh thanh sắt sau khi phẫu thuật lấy ra. Ảnh: BVCC.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thanh sắt dài khoảng 50cm vẫn còn cắm xuyên trên mặt bệnh nhân. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy dị vật xuyên từ đầu mũi qua vòm cứng, xương ổ răng hàm phải, nền cổ và ra sau gáy một đường đi cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tổn thương mạch máu lớn, dẫn đến chảy máu ồ ạt hoặc liệt mặt vĩnh viễn.

Ngay trong đêm 6/10, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động các chuyên khoa. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cấp cứu để lấy dị vật. Do thanh sắt gây vỡ nát xương hàm và chảy máu nhiều, ê-kíp phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình đã mở khí quản để kiểm soát đường thở, hỗ trợ gây mê hồi sức.

Đồng thời, các bác sĩ tim mạch bộc lộ và kiểm soát bó mạch cảnh phải, trong khi phẫu thuật viên hàm mặt tiến hành lấy dị vật và xử lý vết thương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết - khi rút thanh sắt đòi hỏi sự cẩn trọng từng milimet sau khi kiểm soát hoàn toàn tổn thương và huyết động. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương thần kinh mặt.

Các bác sĩ không chỉ lấy dị vật an toàn mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc và chức năng vùng mặt, giúp bệnh nhân thoát “cửa tử” và có cơ hội hồi phục gần như hoàn toàn về thẩm mỹ lẫn vận động.

Sau hơn một giờ phẫu thuật khẩn trương, thanh sắt được lấy ra an toàn, tổn thương hàm mặt được xử lý triệt để.

Thạc sĩ, bác sĩ Tô Tuấn Linh, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) khuyến cáo, trong các tai nạn có dị vật đâm xuyên vùng cổ mặt, tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường nếu không có chuyên môn và thiết bị hỗ trợ. Cần cố định dị vật tạm thời và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế chuyên sâu ngay lập tức.

