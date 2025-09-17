Nhiều người tin rằng ăn cháo trắng vào buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, dưỡng dạ dày và duy trì cân nặng. Tuy nhiên, một trường hợp mới đây cho thấy thói quen này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Một phụ nữ ngoài 70 tuổi ở Trung Quốc cho biết bà đã duy trì thói quen ăn cháo trắng với dưa muối mỗi sáng suốt nhiều năm. Bà cảm thấy món này nhẹ bụng, dễ tiêu hóa và tránh tăng cân, nên rất ít khi ăn thịt hay các thực phẩm giàu đạm.

Bạn nên ăn kèm cháo trắng với một số loại thực phẩm khác. Ảnh minh họa: Ban Mai

Chuyên gia dinh dưỡng Lý Hạnh Du (Trung Quốc) cho biết, trong một lần kiểm tra sức khỏe, người phụ nữ trên phát hiện mình cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao, kèm theo gan nhiễm mỡ. Kết quả khám khiến bà bất ngờ. Phân tích thói quen ăn uống và sinh hoạt của nữ bệnh nhân, các chuyên gia nhận định việc ăn cháo trắng đơn điệu, thiếu đạm và ít vận động trong thời gian dài có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Từ bữa tối hôm trước đến bữa sáng hôm sau, cơ thể đã trải qua 8-10 giờ nhịn ăn nên đường huyết thường ở mức thấp. Nếu ngay lập tức nạp vào cơ thể thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như cháo trắng, đường huyết sẽ tăng nhanh. Chuyên gia Lý khuyên người dân nên bổ sung thêm trứng hoặc các thực phẩm giàu đạm khác vào bữa sáng để giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng Trần Phối Thuần cũng đồng tình với khuyến nghị này. Bà cảnh báo, bữa sáng chỉ toàn tinh bột sẽ khiến đường huyết tăng vọt rồi nhanh chóng giảm mạnh, gây mệt mỏi, uể oải. Về lâu dài, việc thiếu protein còn dẫn đến hao mòn cơ bắp, giảm tốc độ chuyển hóa, khiến cơ thể càng dễ cảm thấy đói, ăn nhiều hơn và tăng cân mất kiểm soát.

Để duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, chuyên gia Trần khuyên bữa sáng nên có đủ 5 nhóm dưỡng chất:

Nhóm protein ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu; có thể bổ sung từ trứng gà, sữa đậu nành không đường, sữa chua, đậu nành, cá ngừ, ức gà.

Chất béo tốt hỗ trợ hoạt động não bộ, hấp thụ vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) và kiểm soát cảm giác đói; có nhiều trong bơ, các loại hạt, dầu ô-liu.

Tinh bột giàu chất xơ như gạo lứt, khoai lang, yến mạch giúp ổn định đường huyết và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Hóa chất thực vật cung cấp chất chống oxy hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột có trong cà chua, bí đỏ, cải bó xôi, việt quất, chuối...

Vitamin nhóm B và magie giúp giảm căng thẳng, ổn định hệ thần kinh, tăng khả năng chịu đựng áp lực; nguồn thực phẩm gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh đậm, các loại hạt, đậu.

Các chuyên gia nhấn mạnh, bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn tăng năng lượng cho cả ngày, ngăn ngừa các bệnh chuyển hóa ở người lớn tuổi. Thay vì chỉ ăn cháo trắng, nên kết hợp thêm protein, rau củ, chất béo tốt để cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai hơn.