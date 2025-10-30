Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vẫn đang truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án sát hại đại ca giang hồ Quân “xa lộ”, tức Mai Văn Quân, xảy ra tối 4/11/2019.

Công an xác định, đối tượng Nguyễn Thanh Tiền (tự Tý Chợ), là một trong những người trong nhóm trực tiếp tấn công, sát hại Quân “xa lộ”. Sau khi gây án, Tiền đã bỏ trốn và bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã.

Các đối tượng sau khi sát hại Quân "xa lộ" đã vào cửa hàng mua các vật dụng để chuẩn bị bỏ trốn. Ảnh: CACC

Công an TPHCM tiếp tục kêu gọi Tiền (tức Tý Chợ) và các đối tượng liên quan đến vụ án ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan công an cho biết một đối tượng khác từng liên quan đến vụ án là Lê Thị Tuyết (49 tuổi, quê Tây Ninh), Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế. Tuyết được xác định là người khởi nguồn dẫn đến vụ sát hại Quân “xa lộ”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cho rằng chưa đủ căn cứ để xác định vai trò chủ mưu của Lê Thị Tuyết trong vụ án này.

Đối tượng Lê Thị Tuyết. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, Tuyết biết rõ việc các đối tượng lên kế hoạch sát hại Quân “xa lộ”. Sau khi vụ án xảy ra, Tuyết đã gửi tiền hỗ trợ chi phí cho nhóm này bỏ trốn.

Tuyết bị cáo buộc đã che giấu tội phạm, bị TAND TPHCM tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Diễn biến mới nhất, đầu tháng 9/2025 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã bắt giữ Lê Thị Tuyết để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc.

Nguồn cơn Quân “xa lộ” bị sát hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những dấu hiệu bất thường trong hoạt động vay vốn liên quan đến căn nhà số 90 đường Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành. Chính tranh chấp quanh căn nhà này đã khiến các băng nhóm giang hồ can dự, dẫn đến vụ sát hại Quân “xa lộ”.

Hiện trường vụ Quân "xa lộ" bị sát hại. Ảnh: CACC

Cụ thể, căn nhà này thuộc sở hữu của Nguyễn Anh Trung. Do cần tiền làm ăn nên Trung nhờ mẹ ruột, là bà Trần Thị Mỹ đứng ra vay tiền từ Lê Thị Tuyết.

Tuyết đồng ý cho vay, nhưng điều kiện đưa ra là vợ chồng Anh Trung làm hợp đồng “giả cách” bán nhà cho Lê Công Tuấn Anh (là cháu của Tuyết) để nhóm của Tuyết làm thủ tục vay ngân hàng. Hai bên còn làm giấy tay thể hiện giá trị mua bán căn nhà là 100 tỷ đồng.

Tuyết và một số người liên quan đã thành lập nhiều công ty rồi làm các thủ tục, hợp đồng mua bán mì (sắn) lát lòng vòng giữa các công ty với nhau để làm phương án vay vốn. Mặc dù không có hàng hóa (mì lát) như trong phương án vay vốn, nhưng ngân hàng N - chi nhánh An Phú (TPHCM) vẫn phê duyệt khoản vay 67 tỷ đồng. Quá trình điều tra cho thấy có dấu hiệu cấu kết giữa Tuyết, các đối tượng liên quan và một số cán bộ ngân hàng.

Võ Thùy Linh, người khởi xướng trong vụ sát hại Quân "xa lộ" bị tuyên phạt 18 năm tù. Ảnh: Thanh Phương

Sau khi vay được 67 tỷ đồng, Tuyết chuyển cho Anh Trung 35 tỷ, còn giữ lại 32 tỷ đồng. Sau đó, Trung liên tục yêu cầu Tuyết chuyển số tiền còn lại nhưng bà này không chuyển. Trung đã lên mạng xã hội “bốc phốt” Tuyết lừa đảo, dẫn đến mâu thuẫn.

Tuấn Anh (là cháu của Tuyết) đã ủy quyền cho Võ Thùy Linh cùng nhân viên công ty của Tuyết đi gặp Trung để giải quyết. Chiều 4/11/2019, nhóm của Linh đến nhà Trung để gặp nói chuyện nhưng bị đuổi về.

Các bị cáo trong phiên toà cuối năm 2023. Ảnh: Thanh Phương

Một lúc sau, Quân “xa lộ” cũng đến nhà Trung. Trong chiều hôm đó, Quân “xa lộ” cùng Trung và một số người đi nhậu tại đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức (cũ).

Đang nhậu thì Quân “xa lộ” đứng lên về trước. Cùng thời điểm, nhóm của Linh cũng đến quán. Khi Trung ra về, thấy xe của Linh đậu trước quán, Trung gọi điện cho Quân “xa lộ” quay lại. Lúc này, Quân cầm gậy đập vào xe của Linh, dẫn đến hai bên mâu thuẫn, thách thức nhau.

Quân “xa lộ” hẹn nhóm của Linh đến một quán karaoke trên đường Khổng Tử để giải quyết. Linh gọi thêm đồng bọn, huy động một nhóm giang hồ kéo đến quán, bao vây và truy sát khiến Quân “Xa lộ” tử vong.

Trong vụ án này, Võ Thùy Linh có vai trò khởi xướng, báo cho các đối tượng khác biết vị trí của Quân “xa lộ” nên bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người”. 4 bị cáo trực tiếp ra tay bị tuyên án chung thân và nhiều bị cáo khác bị tuyên phạt 6-19 năm tù.