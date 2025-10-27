Hôm nay (27/10), Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Thủ Đức tạm giữ thanh niên nói trên để lấy lời khai, phục vụ điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, gia đình hai nam sinh lớp 10 trình báo công an địa phương về việc các em đi trên đường thì bị người khác hành hung.

Đối tượng khai chặn đường hành hung vì hai học sinh chạy xe "nẹt pô". Ảnh: Cắt từ clip

Theo trình báo, trưa 23/10, hai nam sinh 16 tuổi đi xe máy đến trường thì bị một thanh niên chở theo cô gái trên xe máy chặn lại trên đường số 2, phường Thủ Đức. Người này sau đó dùng mũ bảo hiểm liên tục đánh vào đầu và mặt hai học sinh.

Khi người dân xung quanh chạy tới can ngăn, thanh niên này mới dừng tay rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người nhà cho biết, cả hai nam sinh được đưa đến bệnh viện thăm khám, trong đó một em có dấu hiệu xuất huyết não, phải theo dõi điều trị.

Ngay sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức để xác minh, truy xét và mời đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người này khai rằng trong lúc chở bạn gái lưu thông trên đường, thấy hai học sinh chạy xe nẹt pô nên bực tức, đuổi theo và đánh để “dằn mặt”.