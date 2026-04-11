Ngày 11/4, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây lấy lời khai đối tượng Ninh Tuyết Anh (SN 1982, ngụ địa phương) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là anh V.H.T.L. (SN 1977, ngụ phường Rạch Ông, TPHCM).

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: T.B.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 9/4, Tuyết Anh cùng anh L. và hai người khác tổ chức ăn nhậu tại khu vực bờ kè trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương (phường Thạnh Mỹ Tây). Trong cuộc vui, giữa Tuyết Anh và anh L. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi gay gắt.

Bực tức, Tuyết Anh lấy xe máy rời khỏi cuộc nhậu để về nhà. Tuy nhiên, một lúc sau, Tuyết Anh quay lại với con dao trên tay, tìm anh L. để "giải quyết".

Khi thấy anh L. đang nằm nghỉ tại khu vực bờ kè, Tuyết Anh đã áp sát, dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Do bị tấn công bất ngờ, anh L. không kịp phản ứng và gục xuống tại chỗ.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng tiếp cận nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai các nhân chứng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được nghị phạm và bắt giữ Ninh Tuyết Anh ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuyết Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Công an nhận định nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa hai người.