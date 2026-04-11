Chiều 11/4, lực lượng chức năng phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) đã tìm thấy thi thể anh H.T.P. (20 tuổi, trú tại tổ dân phố 4 Tân Thiện, phường La Gi) tại khu vực đập Đá Dựng trên địa bàn.

Vật dụng cá nhân của nạn nhân để lại trên bờ đập. Ảnh: N.D

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại khu vực chân đập có một số tài sản cá nhân như nón bảo hiểm, dép và điện thoại để trên bờ nhưng không thấy người. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xác minh và xác định các vật dụng trên là của anh P., đồng thời phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14h cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện dưới đập nước, gần khu vực hiện trường.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy đưa lên bờ. Ảnh: N.D

Theo người nhà, chiều 10/4, anh P. rời khỏi nhà, nói đi chơi cùng bạn bè nhưng đến tối không thấy trở về. Sáng nay, gia đình nhận tin báo về việc phát hiện các vật dụng nghi của anh tại đập Đá Dựng và đến kiểm tra, xác nhận là của nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.