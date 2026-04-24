Ngày 24/4, Công an phường Phước Thắng (TPHCM) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận từ người dân nhiều vật thể bằng kim loại, có hình dạng giống viên đạn và vẫn còn nguyên băng.

Toàn bộ vật nghi là viên đạn được người phụ nữ mang đến cơ quan công an giao nộp. Ảnh: CACC

Trước đó, trong quá trình dọn dẹp lại kho phế liệu từ năm 2025, bà L.T.A. (51 tuổi, trú phường Phước Thắng) phát hiện số vật thể nghi là băng đạn trên. Đến ngày 22/4, bà đã mang đến trụ sở công an địa phương giao nộp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận có tổng cộng 99 vật bằng kim loại màu vàng, có hình dạng giống đạn, còn nguyên băng mới và nghi chưa qua sử dụng.

Ngay sau khi tiếp nhận, công an đã lập biên bản để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Vật nghi là 99 viên đạn còn nguyên dây băng, nghi chưa sử dụng. Ảnh: CACC

Công an phường Phước Thắng cho biết, thay vì lo sợ hay cất giữ trái phép, bà A. đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ, tai nạn đáng tiếc và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý cất giữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Khi phát hiện các loại đạn, lựu đạn, mìn hoặc vũ khí cũ, người dân cần giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để được xử lý an toàn.