Ngày 7/1, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa vừa hỗ trợ một người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc nhận lại tài sản để quên trên xe taxi.

Trước đó, sáng 5/1, tài xế taxi công nghệ Hoàng Minh Sánh đến Công an phường Yên Hòa để trình báo về việc một du khách người Trung Quốc bỏ quên chiếc balo bên trong có tài sản và giấy tờ quan trọng trên xe của anh. Anh Sánh đã bàn giao balo cho Công an phường, đề nghị hỗ trợ trao trả lại cho chủ sở hữu.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo lực lượng xác minh, nhanh chóng xử lý vụ việc.

Thượng úy Nguyễn Minh Tiến – cán bộ Công an phường và anh Hoàng Minh Sánh gặp anh Xu Zhenbing để bàn giao tài sản. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Yên Hòa đã xác định và liên hệ được với anh Xu Zhenbing – chủ sở hữu tài sản. Khoảng 14h cùng ngày, anh Xu Zhenbing và anh Hoàng Minh Sánh có mặt tại trụ sở Công an phường để thực hiện các thủ tục bàn giao.

Xúc động khi nhận lại tài sản, anh Xu Zhenbing bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với anh Hoàng Minh Sánh, đồng thời cảm ơn Công an phường Yên Hòa đã tận tâm hỗ trợ.