Chiều 21/3, các cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã đến trụ sở Công an phường An Lạc A (quận Bình Tân) để tiếp nhận con vượn đen má trắng do ông Thái Minh Dương tự nguyện giao nộp.

Theo ông Dương, con vượn này được một người bạn tặng. Ông đã nuôi làm thú cưng được 5 năm nay. Với mong muốn con vật được chăm sóc tốt hơn và thả về tự nhiên nên ông Dương chủ động liên hệ với lực lượng chức năng để bàn giao.

Con vượn đen má trắng là loại linh trưởng cực kỳ quý hiếm. Ảnh: TK

Theo cán bộ kiểm lâm, đây là con vượn đen má trắng đực, nặng khoảng 4,6kg, tên khoa học là Nomascus leucogenys, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Vượn này là loài bản địa của Việt Nam, Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thuộc nhóm linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới.

Tại Việt Nam, hồi tháng 7/2011 các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Bảo tồn quốc tế (CI) đã phát hiện cộng đồng loài vượn này sinh sống thành từng đàn nhỏ trong những cánh rừng thuộc Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An (khu vực giáp biên giới với Lào).