Mới đây, bác sĩ Tô Thanh Phát - Khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM cho biết đơn vị này đã tiếp nhận chị P.T.T.Q (29 tuổi) nhập viện cấp cứu với tình trạng đau hông lưng, sốt và tiểu đục.

Qua thăm khám và hỏi tiền sử, các bác sĩ phát hiện người bệnh 1,5 năm trước đã được tán sỏi nội soi và đặt thông JJ (một thiết bị y tế) hai bên ở bệnh viện tuyến dưới. Mặc dù được bác sĩ điều trị dặn tái khám để rút ống thông nhưng do bận công việc nên người bệnh quên lịch hẹn.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân được làm các xét nghiệm hình ảnh học, phát hiện sỏi ở thận bám vào đầu trên của thông JJ. Ê-kíp phải phẫu thuật nội soi để lấy thiết bị y tế này. Sau mổ, người bệnh diễn tiến ổn định và xuất viện sau 3 ngày.

Theo bác sĩ Phát, thông JJ (còn gọi là ống thông niệu quản đôi chữ J) là dụng cụ bằng nhựa dẻo, có hai đầu cong hình chữ J đặt trong niệu quản để dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Thông JJ có loại ngắn hạn (tối đa 3 tháng) và loại dài hạn (tối đa 12 tháng).

Các chỉ định đặt JJ thường gặp như sỏi thận hoặc niệu quản gây tắc nghẽn, hẹp niệu quản, sau phẫu thuật tán sỏi hay các phẫu thuật đường tiết niệu, đặt dự phòng trước các phẫu thuật vùng chậu và sản khoa.

Thông thường các thông JJ này sẽ được rút sau 2-4 tuần trừ một số trường hợp cần lưu thông lâu hơn. Những người bệnh không đến rút ống theo hẹn dễ gặp các biến chứng như tiểu nhiều lần (50-60%), tiểu gấp (57-60%), tiểu khó (40%), đau hông lưng (19-32%), tiểu máu (25%). Sỏi bám vào ống thông nếu để quá lâu (3–6 tháng).

Bác sĩ Phát nhấn mạnh, sau khi đặt thông, người bệnh cần uống nhiều nước (2-3 lít/ngày) để hạn chế lắng đọng muối khoáng. Khi có các triệu chứng bất thường cần đi khám bác sĩ tiết niệu ngay. Thông JJ chỉ là biện pháp tạm thời, không thể để vĩnh viễn trong cơ thể.

Sau khi đặt thông JJ, hãy tuân thủ tái khám đúng lịch, chủ động liên hệ bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường. Việc rút hoặc thay ống đúng thời hạn sẽ phòng tránh biến chứng nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho sức khỏe của người bệnh.

4 người trong gia đình phải cấp cứu sau bữa cơm, 1 trường hợp nguy kịch 4 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc cá nóc được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có một 1 người tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong.

Người đàn ông cương dương suốt 10 ngày, vượt 1.000km ra Hà Nội cấp cứu Người đàn ông 41 tuổi đã vượt 1.000km từ Gia Lai ra Hà Nội cấp cứu do tình trạng cương dương kéo dài suốt 10 ngày liên tục.