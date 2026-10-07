Do mâu thuẫn tình cảm, Bùi Thị Hạnh (ở Lạng Sơn) đã pha thuốc diệt chuột vào nước rồi ép con trai 12 tuổi của người tình uống.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú phường Đông Kinh, Lạng Sơn) về tội Giết người.

Trước đó, ngày 30/9, Công an phường Tam Thanh (Lạng Sơn) tiếp nhận tin báo của công dân về việc một trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Bùi Thị Hạnh có liên quan trực tiếp đến vụ việc và triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Bùi Thị Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Tại cơ quan công an, Hạnh quanh co, không thừa nhận. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả giám định, cơ quan điều tra từng bước buộc đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hạnh và anh Nguyễn Thành Đ. có quan hệ tình cảm. Trong quá trình qua lại giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.

Xuất phát từ mâu thuẫn này, ngày 29/9, Hạnh đã pha thuốc diệt chuột vào nước, ép con trai của anh Đ. là cháu N.T.C. (SN 2014) uống.

Sau khi vụ việc được phát hiện, cháu C. được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, đến nay sức khỏe bước đầu ổn định.

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