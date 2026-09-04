Ngày 4/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, tại Cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý Quốc, Công an tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng vừa bàn giao Long Lập Thành (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) cho phía Trung Quốc.

Đây là đối tượng bị tình nghi liên quan vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại Trung Quốc.

Đối tượng Long Lập Thành. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ngày 31/8/2026, tại huyện Long Châu, TP Sùng Tả, Quảng Tây xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến 1 người tử vong.

Long Lập Thành được xác định là đối tượng có liên quan và sau khi gây án đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ xác minh, truy tìm, Công an tỉnh Cao Bằng triển khai lực lượng rà soát các địa bàn khu vực biên giới. Đến khoảng 12h ngày 2/9, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ Long Lập Thành tại xóm Bản Thang, xã Lý Quốc.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, tại cơ quan công an, Long Lập Thành khai đã có hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại Trung Quốc. Sau đó, Thành nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn khu vực biên giới để trốn tránh sự truy bắt.

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Long Lập Thành bị bắt sau khoảng 14 giờ kể từ khi đơn vị tiếp nhận thông tin đề nghị phối hợp truy tìm.

Ngày 3/9, các lực lượng chức năng Việt Nam hoàn tất thủ tục bàn giao, trao trả Long Lập Thành cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu Lý Vạn.