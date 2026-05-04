Bà D.T.T. (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long) vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông, với tổn thương đặc biệt nguy hiểm là đứt động mạch khoeo chân trái kèm trật hở khớp gối, chảy máu và biến dạng chi.

Theo người nhà, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, bà T. đang điều khiển xe máy thì va chạm với một con chó băng ngang đường nên ngã xuống đường. Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, ê-kíp cấp cứu khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng tổn thương. Bác sĩ nhận định đây là trường hợp chấn thương nặng, có nguy cơ tổn thương mạch máu chi, bà T. được chỉ định chụp MSCT mạch máu khẩn cấp. Kết quả ghi nhận tắc hoàn toàn động mạch khoeo chân trái. Đây là mạch máu chính nuôi dưỡng cẳng chân kèm theo trật hở khớp gối trái.

Các bác sĩ nhận định tình huống này cần mổ tối khẩn cấp. Nếu bà T. không được tái thông mạch máu trong “thời gian vàng” (khoảng 6 giờ đầu), nguy cơ hoại tử chi và phải đoạn chi rất cao, thậm chí đe dọa tính mạng do biến chứng nhiễm trùng, sốc.

Bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ với nhiều chuyên khoa tham gia. Sau mổ, bà T. tiếp tục theo dõi sát tình trạng tưới máu chi, sử dụng thuốc kháng đông, kháng sinh và chăm sóc hậu phẫu tích cực. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, chi trái ấm, hồng, mạch mu chân bắt rõ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Bửu Kiếm - Trưởng khoa Ngoại tổng quát - lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết tổn thương động mạch khoeo là một trong những chấn thương mạch máu nguy hiểm nhất ở chi dưới do vị trí sâu, dễ bị bỏ sót và hậu quả nặng nề nếu chậm trễ.

Đặc biệt, chấn thương đi kèm trật khớp gối có tỷ lệ tổn thương mạch máu cao như trường hợp bà T. cần được thăm khám kỹ lưỡng và chỉ định cận lâm sàng phù hợp.

Bác sĩ Kiếm cũng khuyến cáo cộng đồng, khi gặp tai nạn giao thông, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa để được đánh giá và xử trí kịp thời. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu như chi lạnh, tái nhợt, mất mạch… có ý nghĩa quan trọng trong việc cứu sống chi và bảo toàn chức năng vận động cho người bệnh.

Bé trai 16 tháng tuổi phải mổ cấp cứu vì nuốt quả cóc Bé trai 16 tháng tuổi rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, tắc ruột nguy kịch sau khi nuốt phải quả cóc. Các bác sĩ đã phải hội chẩn và mổ cấp cứu cho bệnh nhân.