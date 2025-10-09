Ngày 9/10, Công an phường Long Bình (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trước tiệm thuốc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HC.

Khoảng 11h30 cùng ngày, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đến tiệm thuốc trên đường Phước Thiện để mua thuốc. Khi vừa tới nơi, người này bất ngờ ngã gục. Phát hiện sự việc, chủ tiệm thuốc và người dân nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu tại chỗ nhưng không thành. Nạn nhân được xác định đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an phường Long Bình cùng lực lượng y tế có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, nguyên nhân tử vong được xác định là do đột quỵ.