Vũ Xuân Cường (SN 2002), quê Hưng Yên, tốt nghiệp thủ khoa Trường Sĩ quan Đặc công hồi giữa tháng 8 năm nay. Chưa đầy 10 ngày sau, Cường nhận nhiệm vụ mới tại Tiểu đoàn Đặc công, Bộ Tham mưu Quân khu 3, với vị trí Trung đội trưởng quản lý chiến sĩ. Đây là kết quả từ quá trình nỗ lực không ngừng của Cường, dù những bước đầu chưa như kỳ vọng.

Vũ Xuân Cường tốt nghiệp thủ khoa Trường Sĩ quan Đặc công. Ảnh: NVCC

Từ nhỏ, Cường ở với bà để bố mẹ vào Nam làm việc. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình, từ khi học cấp 3, Cường luôn mong thi đỗ vào trường quân đội để được miễn học phí, có việc làm ổn định, đỡ đần bố mẹ.

Năm 2020, Cường thi đại học lần đầu vào ngành Chỉ huy tham mưu lục quân, Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhưng thiếu 0,3 điểm.

Trượt trường quân đội, Cường quyết định nhập học Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Học gần 1 học kỳ, nam sinh nhận thấy đây không phải con đường mình muốn theo đuổi, nên quyết định bảo lưu kết quả, ôn thi vào Trường Sĩ quan Đặc công.

Trong khoảng nửa năm ôn thi lại, bố mẹ đi làm xa, Cường sống một mình ở quê nhà và tập trung hoàn toàn cho việc học. “Nhiều người thấy em ở nhà suốt còn nghĩ em chơi bời, bỏ học, không chịu đi làm”, Cường nhớ lại.

Vượt qua rào cản về tâm lý, Cường nỗ lực tự học và học thêm một số lớp online. Nhờ vậy, năm 2021, Cường trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Cường đang giới thiệu sáng kiến cải tiến cho các học viên. Ảnh: NVCC

Đỗ vào Trường Sĩ quan Đặc công, Cường luôn trân trọng quãng thời gian rèn luyện và học tập tại trường. Do đặc thù của ngành, ngoài học lý thuyết trên lớp, học viên phải tham gia các nội dung huấn luyện khắc nghiệt như rèn thể lực hay hành quân mang vác nặng qua các loại địa hình.

Ngoài ra, học viên được học bơi từ cơ bản đến nâng cao. Chỉ biết bơi sải cơ bản trong khi các nội dung bơi, lặn của bộ đội đặc công yêu cầu cao, Cường phải tập trung cao độ trong những buổi huấn luyện. Sau khoảng thời gian đó, chàng trai quê Hưng Yên cũng nắm được các kỹ thuật bơi ếch, bơi liên kết theo hình chân rết, bơi thả bí mật.

Đến năm 4, trường bắt đầu lấy nguyện vọng của từng học viên để phân vào các chuyên ngành, gồm: Đặc công bộ, đặc công biệt động và đặc công nước. Cường lựa chọn đặc công nước bởi nhận thấy bản thân có khả năng bơi lội và nền tảng thể lực tốt.

Nhưng lý do quan trọng hơn, Cường muốn sau này có cơ hội được công tác gần nhà để tiện về chăm sóc mẹ lúc ốm đau sau khi gia đình gặp biến cố: Bố qua đời do tai nạn lúc em học năm thứ 2.

Xuân Cường và mẹ. Ảnh: NVCC

Khi chọn chuyên ngành đặc công nước, đa số học viên đều đã biết bơi nâng cao, song vẫn cần tham gia huấn luyện chuyên sâu về các nội dung như bơi thả, bơi ếch tiếp cận mục tiêu dài, bơi thả bí mật, lặn không sủi tăm, đặc công người nhái…

“Cuối mỗi năm học, học viên sẽ phải tham gia diễn tập khoảng 10 ngày, trong đó tiến hành các trận đánh như đánh đảo, đánh cảng. Các trận sẽ chỉ vào ban đêm, từ khoảng 19h”, Cường kể.

Cường nhớ lại khoảng thời gian ấy, thời tiết mùa đông buốt giá khoảng 7-8 độ C, các học viên chỉ mặc quần cộc và cởi trần. Không ít học viên nhụt ý chí từ lần diễn tập đầu. Tuy nhiên, được các thầy và ban chỉ đạo động viên, hướng dẫn khởi động kỹ trước khi xuống nước, thậm chí cho ngậm nước mắm, uống nước gừng để giữ ấm cơ thể, tất cả đều bơi được đến mục tiêu.

Cuối năm 4, học viên tiếp tục tham gia huấn luyện chuyên sâu và có 2 tháng thực tập tại vùng biển Ninh Thuận. Đó cũng là lần đầu tiên Cường được huấn luyện trên biển, với nội dung khó nhất là thả trôi khoảng 24 giờ.

“Trong suốt 24 giờ trên biển, cả đội chỉ ôm phao và thả trôi 10-15km, có tàu đi theo để đảm bảo an toàn. Đây là bài tập luyện khắc nghiệt nhằm rèn khả năng chịu đựng của người lính đặc công", Cường kể.

Cường nhớ lại trong 24 giờ ấy, các chiến sĩ đặc công chỉ ăn cháo gói loãng nấu sẵn, đựng trong chai nước và buộc theo phao bên mình. Mỗi người được nghỉ ngắn khoảng 30-35 phút để giải lao, ăn uống ngay trên biển.

Dù giữa thời tiết khắc nghiệt, da bị cháy nắng và bong tróc, bỏng rát vài ngày sau đó, cả đội vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cường cùng đồng đội trước một buổi huấn luyện lặn. Ảnh: NVCC

Do lịch huấn luyện và trực dày đặc, mỗi năm, Cường chỉ có một lần được về thăm nhà.

Tháng 6/2025, Cường nhận tin mình trở thành thủ khoa Trường Sĩ quan Đặc công, dựa trên điểm rèn luyện và học tập 4 năm. Cường cảm thấy rất tự hào vì đó là món quà đặc biệt nhất em có thể dành tặng bố mẹ.

“Khi mới vào trường, em không đặt mục tiêu phải trở thành thủ khoa, chỉ mong hoàn thành tốt nhiệm vụ và nỗ lực phát triển bản thân”, Cường nói.

Với loạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện như 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, giấy khen gương mặt trẻ tiêu biểu, 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Cường đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững danh hiệu này để được xem xét tăng quân hàm trước niên hạn trong thời gian tới.