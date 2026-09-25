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Một phụ nữ ở Florida, Mỹ, bị cảnh sát bắt giữ sau khi điều khiển chiếc bán tải trong tình trạng không còn lốp ở hai bánh trước. Khi bị yêu cầu kiểm tra, người này không thừa nhận tình trạng của xe, thậm chí lớn tiếng tranh cãi với cảnh sát trước khi chống đối lúc bị bắt.

Theo MotorBiscuit, đoạn video từ camera gắn trên người của cảnh sát Sarasota. Video gần đây được đăng tải lại trên mạng xã hội, cho thấy diễn biến một vụ dừng xe kéo dài khoảng 11 phút.

Vụ việc bắt đầu khi cảnh sát phát hiện chiếc Ford bán tải màu đỏ di chuyển trên đường State Street. Hai bánh trước của xe không còn lốp, khiến phương tiện chạy trực tiếp trên vành kim loại. Chiếc xe phát ra tiếng động lớn, thậm chí có tia lửa trong quá trình di chuyển.

Khi tiến đến kiểm tra, cảnh sát hỏi người phụ nữ có biết chuyện gì xảy ra với chiếc xe hay không. Người này trả lời rằng lốp xe không gặp vấn đề gì.

Tuy nhiên, khi cảnh sát chỉ ra rằng hai bánh trước chỉ còn vành, người phụ nữ vẫn khẳng định: “Rõ ràng là có lốp xe rồi”.

Nhận thấy người điều khiển có dấu hiệu say xỉn, cảnh sát yêu cầu người phụ nữ bước xuống xe để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, bà không chấp hành và đáp lại bằng thái độ thách thức.

Khi các sĩ quan tiến hành đưa người phụ nữ ra khỏi cabin, tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng. Người này la hét, giằng co và chống cự trong quá trình bị khống chế.

Theo đoạn video, người phụ nữ còn đe dọa sẽ cắn các sĩ quan khi họ cố gắng đưa bà vào xe tuần tra. Sau đó, bà tiếp tục dùng móng tay cào vào lực lượng chức năng.

Một sĩ quan lên tiếng yêu cầu người phụ nữ dừng lại, đồng thời cảnh báo bà có thể phải đối mặt với thêm cáo buộc liên quan đến hành vi tấn công cảnh sát.

Dù đã bị khống chế, người phụ nữ vẫn tiếp tục la hét và đưa ra những lời đe dọa. Trong đó, bà nói sẽ “giết” một sĩ quan tại tòa án.

Cuối đoạn video, thông tin từ biên bản bắt giữ cho biết người phụ nữ 49 tuổi bị đưa đến nhà tù với các cáo buộc gồm lái xe trong tình trạng say xỉn (DUI), chống đối cảnh sát bằng bạo lực và hành hung cảnh sát. Theo thông tin được OutKick dẫn lại, người này còn bị xử lý vì lái xe khi giấy phép lái xe đã hết hạn.

Vụ việc gây chú ý bởi tình trạng bất thường của chiếc bán tải: xe vẫn được điều khiển trên đường dù hai bánh trước không còn lốp. Bên cạnh đó, thái độ tranh cãi và chống đối của người lái xe khi bị cảnh sát kiểm tra cũng được ghi lại rõ trong video từ camera gắn trên người.

Theo Motobiscuit

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