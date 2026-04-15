Theo Sina, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 14/4 tại khu dân cư Chu Đông, thuộc phường Châu Trì, thành phố Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Nhân chứng cho biết, một người phụ nữ đứng trên cửa sổ căn hộ, hét lớn rồi liên tục ném tiền xuống dưới trong khoảng 20 phút.

Người phụ nữ đứng ở ban công, hét lớn rồi ném nhiều tiền mặt xuống dưới.

Các tờ tiền chủ yếu là đô la Hong Kong (HKD), với mệnh giá lớn như 500 và 1.000 HKD. Nhiều người bên dưới bị thu hút, vội vã nhặt. Một số người còn chụp ảnh số tiền nhặt được đăng lên mạng xã hội, cho biết ban đầu tưởng là tiền giả, nhưng khi xác nhận là tiền thật, cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Một phần tiền đã được thu hồi tại chỗ, đồng thời chính quyền kêu gọi những người đã nhặt tiền chủ động giao nộp lại.

Cán bộ địa phương thông tin, người phụ nữ có biểu hiện tâm lý không ổn định do chịu áp lực từ việc người thân mắc bệnh nặng. Sau khi được động viên, người này đã bình tĩnh hơn. Hiện cơ quan chức năng đã đưa bà đi kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần và tiếp tục làm rõ vụ việc.