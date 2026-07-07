Liên quan đến các hành vi phạm tội của cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu luôn có bóng dáng người chị ruột là bà Nguyễn Thị Hằng (Phó TGĐ phụ trách tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn). Bà Hằng đã đồng phạm với em trai trong cả hai vụ án.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, bà Hằng từng khai rằng bản thân được em trai giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng mua đất tại các dự án bất động sản do Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư.

Khi khách hàng thanh toán tiền, căn cứ vào việc ông Hậu đã thống nhất với Ban Tài chính - kế toán, Ban Kinh doanh về số tiền trong và ngoài hợp đồng từng lô đất, bà Hằng chỉ đạo nhân viên kế toán và thư ký nhập dữ liệu vào máy tính để theo dõi, thực hiện nhập tiền thu theo hợp đồng vào tài khoản của các công ty nhằm hạch toán, kê khai, báo cáo.

Đối với tiền thu ngoài hợp đồng, bà Hằng chuyển cho em trai để quản lý sử dụng. Qua đó, bà Hằng đã phối hợp, trực tiếp ký tổng cộng 446 hợp đồng các loại và 535 phiếu thu tiền để bán 1.233 lô đất tại 4 dự án bất động sản, thu tổng số tiền hơn 3.338 tỷ đồng của khách hàng. Trong đó, số tiền không kê khai, hạch toán vào sổ sách là hơn 1.971 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: CTV

Tại vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa (cũ), bà Hằng bị cáo buộc đã cùng em trai lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng trăm nhà đầu tư.

Cụ thể, cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên ký 938 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng sai quy định quyền sử dụng đất với 638 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Trong khi đó, Hằng đã giúp em trai hợp thức hồ sơ để gian dối trong quá trình Tập đoàn Phúc Sơn ký hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án với các khách hàng. Bà Hằng cùng một người khác đã đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng và giúp ông Hậu bán ra thị trường 211 lô đất, để ngoài sổ sách kế toán của công ty hơn 1.076 tỷ đồng.

Xử lý khối tài sản của hai chị em Nguyễn Văn Hậu

Mới đây, Tòa án quân sự Trung ương ngoài việc đưa ra phán quyết cho các bị cáo và người bị hại có đơn kháng cáo thì cũng có quyết định đối với khối tài sản của ông Hậu và bà Hằng.

Trong đó, tòa án cấp phúc thẩm quyết định tiếp tục kê biên đối với 2.148 bất động sản đứng tên ông Hậu và cá nhân, công ty liên quan; 6 bất động sản đứng tên bà Hằng để đảm bảo thi hành án.

Các tài sản của bà Hằng bị kê biên gồm: thửa đất và nhà ở tại căn hộ trên phố Mai Hắc Đế (Hà Nội); thửa đất ở xã Vĩnh Hưng, 2 thửa đất ở xã Thổ Tang, thửa đất ở phường Xuân Hòa, thửa đất ở phường Vĩnh Phúc, đều thuộc tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa 10 tài khoản của bà Hằng tại các ngân hàng, tạm giữ 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng và các cá nhân, công ty liên quan.

Tòa cũng quyết định tiếp tục tạm giữ ô tô Mercedes S600 mang biển kiểm soát có đuôi 6868, tạm dừng giao dịch 5 số điện thoại có đuôi 999999, 888888... của ông Hậu cho đến khi bị cáo bồi thường xong.

Ngoài ra, 33 miếng vàng của bà Hằng và số tiền bị cáo Hậu còn lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ của Bản án số 446/2025/HS-ST ngày 11/7/2025 của TAND TP Hà Nội được Tòa án quân sự trung ương yêu cầu Thi hành án dân sự TP Hà Nội chuyển về Phòng Thi hành án Quân khu 5.

Khi các tài sản trên được chuyển giao, Phòng Thi hành án Quân khu 5 tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.