Theo SCMP, người phụ nữ họ Vương kể, vào một ngày trời mát, cô đi ăn lẩu cùng bạn bè. Vì quá đói và mải trò chuyện, cô liên tục gắp đồ nhúng vào nồi lẩu và ăn ngay mà không chờ nguội.

Ngay sau đó, người phụ nữ này cảm thấy tức ngực nên uống nước đá để giảm khó chịu. Thấy cơ thể dễ chịu hơn, cô không nghĩ tình trạng này nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, cô bắt đầu đau dữ dội khi nuốt, kể cả khi uống nước. Khi nữ bệnh nhân tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện cô bị loét thực quản nặng.

Món lẩu luôn được nấu ở nhiệt độ cao nên người ăn cần lưu ý. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ Ngô Hiểu Khánh (Trung Quốc), nhiều người lầm tưởng thực quản có khả năng chịu nhiệt tốt nhưng thực tế cơ quan này chỉ chịu được thức ăn khoảng 50-60 độ C. Trong khi đó, đồ nhúng vừa lấy ra từ nồi lẩu thường có nhiệt độ lên tới 80-90 độ C.

Bác sĩ cho biết trong trường hợp của cô Vương, niêm mạc miệng bị kích thích bởi nhiệt độ quá cao khiến cô phản xạ nuốt nhanh hơn. Điều này làm thức ăn nóng đi thẳng xuống thực quản và gây bỏng niêm mạc.

Ngoài ra, thói quen uống nước lạnh khi ăn lẩu - vốn khá phổ biến ở Trung Quốc - cũng không giúp trung hòa nhiệt như nhiều người nghĩ. Theo bác sĩ Ngô, việc liên tục thay đổi giữa nóng và lạnh có thể gây hại cho thực quản hơn và làm tổn thương niêm mạc.

Các bác sĩ cho biết loét thực quản nếu được phát hiện và điều trị sớm thường có thể hồi phục hoàn toàn mà không dẫn tới ung thư. Tuy nhiên, nếu tình trạng viêm loét tái phát nhiều lần, nguy cơ ung thư có thể gia tăng.

Sau khi được truyền thông Trung Quốc đưa tin vào tháng 5, câu chuyện của cô Vương đã thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội về thói quen ăn đồ quá nóng.

Nhiều người từ lâu tin rằng thức ăn càng nóng càng ngon và tốt cho sức khỏe. Lẩu cũng là một trong những món ăn phổ biến nhất trên cả nước, đặc biệt là lẩu Tứ Xuyên và Trùng Khánh với vị cay, nóng và tê đặc trưng.

Cơ quan nghiên cứu ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng xếp các loại đồ uống trên 65 độ C vào nhóm “có thể gây ung thư cho con người”.

Nhiều cư dân mạng sau đó cũng chia sẻ trải nghiệm từng bị bỏng miệng hoặc đau họng vì ăn đồ quá nóng, đồng thời cho rằng nên thay đổi quan niệm “thức ăn phải thật nóng mới ngon”.