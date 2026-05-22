Theo Aboluowang, nhiều nghiên cứu và khuyến nghị từ các tổ chức y tế cho thấy một số nhóm người cần đặc biệt hạn chế loại thịt đỏ này để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc bệnh đường ruột

Thịt bò có cấu trúc sợi cơ chắc, đặc biệt ở phần nhiều gân hoặc thịt bò già nên cần hệ tiêu hóa hoạt động tốt để xử lý. Những người có dạ dày yếu dễ gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu, táo bón hoặc tiêu chảy sau khi ăn nhiều thịt đỏ. Một số khảo sát dinh dưỡng cho thấy hơn 30% số người có chức năng tiêu hóa kém bị khó chịu đường ruột khi ăn nhiều thịt đỏ liên tục.

Người có mỡ máu cao hoặc bệnh tim mạch

Dù thịt bò thường được cho là “lành” hơn thịt lợn, nhiều phần như ba chỉ bò hay bò cuộn vẫn chứa lượng chất béo bão hòa khá cao. Theo dữ liệu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người tiêu thụ hơn 500g thịt đỏ mỗi tuần có xu hướng tăng cholesterol LDL và nguy cơ biến cố tim mạch cao hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ưu tiên phần thịt nạc, hạn chế món nướng hoặc chiên ở nhiệt độ cao để giảm chất béo không có lợi.

Thịt bò có thể chế biến được nhiều món ăn ngon nhưng bạn không nên ăn quá nhiều. Ảnh: Ban Mai

Người suy giảm chức năng thận

Hàm lượng protein cao trong thịt bò có thể khiến thận phải làm việc nhiều hơn để xử lý các sản phẩm chuyển hóa nitơ và urê. Một số nghiên cứu về bệnh thận mạn tính cho thấy chế độ ăn giàu protein động vật có liên quan đến tốc độ suy giảm chức năng thận nhanh hơn so với chế độ ăn protein vừa phải. Vì vậy, người mắc bệnh thận nên kiểm soát lượng thịt bò tiêu thụ và tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng.

Người bị gout hoặc có axit uric cao

Thịt bò là loại thực phẩm chứa lượng purin ở mức trung bình đến cao, có thể làm tăng axit uric máu nếu ăn nhiều. Một số dữ liệu lâm sàng cho thấy người ăn trên 150g thịt đỏ mỗi ngày có nguy cơ bùng phát cơn gout cao hơn gần 50% so với người ăn ít. Với nhóm này, chuyên gia khuyến nghị đa dạng nguồn protein thay vì phụ thuộc quá nhiều vào thịt đỏ.

Ngoài các nhóm trên, người bình thường cũng không nên ăn thịt bò quá mức. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 50-100g thịt bò mỗi ngày đồng thời kết hợp với rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt để tăng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết.

Cách chế biến cũng rất quan trọng. Các món chiên, nướng hoặc áp chảo ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các hợp chất như amin dị vòng và acrylamide - những chất được cảnh báo có liên quan đến nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Luộc, hấp hoặc hầm được xem là lựa chọn an toàn hơn vì vừa giữ được dinh dưỡng vừa giảm lượng chất béo hấp thụ.

Ngoài ra, các chuyên gia từ Mayo Clinic cũng lưu ý rằng việc hấp thu sắt từ thịt bò có thể bị ảnh hưởng nếu dùng cùng trà, cà phê hoặc quá nhiều thực phẩm giàu canxi. Ngược lại, ăn thịt bò kèm rau củ giàu vitamin C như cà chua hay cam quýt sẽ tăng khả năng hấp thu sắt.