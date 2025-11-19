Sáng 19/11, Khánh Hòa vẫn còn mưa. Nước lũ trên các sông dâng cao, khiến nhiều khu vực ở Nha Trang ngập trở lại, đặc biệt là phường Tây Nha Trang - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong những ngày qua. Lũ bao vây khu dân cư, đường sá, trường học và chợ…

Nhà bị ngập sâu, không thể nấu ăn, vợ chồng bà Trần Thị Loan ở đường Cây Gáo (phường Tây Nha Trang) phải lội nước đi mua nhu yếu phẩm. Sống hơn 20 năm tại khu vực trũng, bà Loan cho biết mỗi khi mưa lớn kéo dài, gia đình đều chuẩn bị sẵn tâm lý.

Ba hôm trước, nước tràn vào nhà hơn một mét, vợ chồng bà phải kê toàn bộ đồ đạc lên cao rồi dọn dẹp khi nước rút. Tuy nhiên, đêm qua lũ lại lên nhanh, ngập trở lại khiến cả nhà không kịp trở tay. “Cả đêm qua, chúng tôi thức trắng để canh nước, quá mệt mỏi”, bà Loan chia sẻ và cho hay nhiều vật dụng như máy giặt, bàn ghế… đều bị ẩm ướt.

Nước dâng cao khiến đường Võ Nguyên Giáp và đường 23 Tháng 10 bị ngập, giao thông tê liệt. Hàng quán dọc hai tuyến đường gần như đóng cửa, nhiều hộ kinh doanh phải kê cao hàng hóa để tránh thiệt hại. Trong mưa, người dân vất vả vượt qua các điểm ngập trên đường 23 Tháng 10.

Nước lũ tiếp tục dâng trở lại, gây ngập nhiều khu dân cư. Không ít hộ dân không kịp kê cao đồ đạc, khiến một số vật dụng bị cuốn trôi theo dòng nước. Chị Hảo (34 tuổi, tổ 2 Phú Vinh, phường Tây Nha Trang) cho biết đêm qua nước đổ về quá nhanh, vợ chồng chị phải thức trắng để theo dõi. “Tôi chỉ mong trời sớm tạnh mưa, nước rút để còn dọn dẹp bùn đất và ổn định cuộc sống”, chị chia sẻ.

Tại tổ dân phố Phú Trung, nhà bị ngập gần nửa mét khiến anh Trần Thanh Tuấn lo ngại mực nước tiếp tục tăng. Sau khi sắp xếp tài sản, anh dùng xuồng đưa cả gia đình đi nơi khác ở tạm. Anh Tuấn cho biết hôm trước nước chỉ tràn vào nhà khoảng 30cm, nhưng tối qua đã sâu gần nửa mét.

Trong nhà có hơn 10 người (có 4 trẻ nhỏ), nên gia đình buộc phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. “Mọi năm cũng có lũ nhưng nước không dâng nhanh và bất ngờ như lần này”, anh Tuấn nói.

Ngồi trên ghế, chị Đinh Thị Ngọc Tuyết (32 tuổi) trông khá mệt mỏi sau một đêm canh nước lũ. Chị Tuyết chia sẻ, chị thuê mặt bằng trên đường 23 Tháng 10 để làm dịch vụ nội thất ô tô, nhưng khi nước lũ bất ngờ đổ về, tràn vào cửa tiệm khiến máy móc và đồ đạc bị ngập, ẩm ướt và hư hỏng. “Đêm qua vợ chồng tôi không dám ngủ, phải thức để canh lũ”, chị Tuyết ngậm ngùi nói.



Người dân dắt bộ xe máy, xe đạp ra khỏi điểm lũ, để ra đường 23 Tháng 10, cách đó 500m.

Mưa lũ cũng kéo theo lượng rác lớn đổ về trên đường.

Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho biết có 25/49 tổ dân phố bị ngập. Các khu vực ngập sâu gồm tổ dân phố Võ Cang, Võ Cạnh, Võ Dõng, Phú Trung 1, Phú Trung 2 và Phú Bình, có nơi ngập sâu gần 2m.

Địa phương đã huy động khoảng 1.200 lượt lực lượng cùng phương tiện như ca nô, mô tô nước, xuồng phao… ứng trực 24/24, nhằm ứng phó với lũ và kịp thời di dời người dân ra khỏi các khu vực bị cô lập.



Lực lượng cứu hộ lội nước tiếp cận các khu vực bị cô lập để ứng cứu cho người dân, sáng 19/11.

Theo chính quyền phường Tây Nha Trang, tối 18/11, lực lượng chức năng đã tiếp cận để đưa hơn 150 người bị kẹt trong lũ ra bên ngoài. Tại địa phương này, tính từ ngày 17/11 đến nay, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã di dời hơn 300 hộ với gần 600 nhân khẩu đến nơi an toàn.



Một góc khu dân cư ở Tây Nha Trang bị lũ bao vây.

UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, từ ngày 16/11 đến nay, mưa lũ và sạt lở đã khiến 10 người tử vong, 2 người mất tích và 20 người bị thương. Gần 9.000 ngôi nhà tại 14 xã, phường bị ngập; hơn 7.000ha lúa và hoa màu bị hư hỏng; 160 con gia súc và hơn 11.000 con gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường giao thông cũng bị sạt lở. Thống kê ban đầu ước tính thiệt hại khoảng 372 tỷ đồng.