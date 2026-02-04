Chiều ngày 4/2, phiên tòa xét xử vụ buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với 11 bị cáo.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt “bà trùm” Trần Thị Hoàn (41 tuổi, ở Lào Cai) 12-13 năm tù về tội Buôn lậu. Các bị cáo khác bị đề nghị tuyên phạt 18 tháng tù treo đến 12 năm tù giam về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: TN

Trong vụ án này, người phụ nữ ngoại quốc “bí ẩn” nhiều lần được nhắc đến trong bản cáo trạng là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc). Từ ngày 2/9/-2/12/2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam với số lượng hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Tại tòa, “bà trùm” Trần Thị Hoàn thừa nhận đã mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng. Theo lời khai của bà Hoàn, sau khi nhận hàng từ người phụ nữ ngoại quốc, bị cáo chuyển tiền cho “Bà Béo” qua các tài khoản của một số cá nhân trong công ty. Việc giao hàng chủ yếu diễn ra ở cửa hàng của bị cáo.

Theo lời khai của “bà trùm”, nhiều thỏi vàng mua của “Bà Béo” có ký hiệu, chữ viết bằng tiếng Trung Quốc nên được mang đi khò, xóa ký hiệu nhằm tránh bị phát hiện có nguồn gốc từ nước ngoài. Tiếp đó, vàng sẽ được cắt thành miếng nhỏ để bán lại cho khách hàng ở Hà Nội.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Bị cáo Vàng Thị Phượng (một người vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam) khai có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam.

Năm 2024, “Bà Béo” thường xuyên đến cửa hàng của bị cáo Phượng để cắt tóc, gội đầu. Qua nói chuyện, Phượng biết “Bà Béo” có nhu cầu tìm người “tuồn” vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam để giao cho cửa hàng của Trần Thị Hoàn.

Do không có thu nhập ổn định, muốn kiếm tiền nuôi con nên Phượng đã nhận xách vàng lậu thuê cho “Bà Béo” với tiền công 250.000 đồng/kg. Cáo trạng xác định, Phượng đã vận chuyển trót lọt 97kg vàng, hưởng tiền công gần 25 triệu đồng. Bị cáo đã nộp lại số tiền trên và mong HĐXX xem đó là tình tiết giảm nhẹ.

Phượng còn khai, để vận chuyển vàng qua cửa khẩu, bị cáo bỏ vàng dưới đế giày và khi đi qua cửa khẩu, đế giày của bị cáo không bị soi chiếu, do máy soi chỉ soi chiếu hành lý.

Vì các cán bộ kiểm soát không kiểm tra người và không bắt tháo giày, nên mỗi lần Phượng sẽ mang được khoảng 2kg vàng, mỗi bên giày 1kg. Sau khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện thoại liên hệ với nhân viên hoặc người thân của bị cáo Hoàn để thông báo thời gian giao vàng tại cửa hàng vàng Hoàn Huế hoặc địa điểm gần nhà “bà trùm”.

Sau đó, Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng từ trong giày ra, cất vào trong túi xách rồi đem đến địa điểm giao hàng.

Về nhân vật “Bà Béo” được nhắc đến trong cáo trạng, Cơ quan điều tra đã đề nghị VKSND tối cao Việt Nam phối hợp ủy thác cho VKSND tối cao Trung Quốc xác minh nhân thân, vai trò, hành vi của "Bà Béo" và những công dân Trung Quốc liên quan, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Kết quả điều tra đến nay không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai.