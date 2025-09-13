Ngày 13/9, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Lạc - Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp, khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết về ca bệnh đặc biệt được mô tả là "oái oăm". Đó là trường hợp nam bệnh nhân (67 tuổi) có tiền sử cao huyết áp, nhập viện vì rối loạn tri giác và yếu nửa người bên phải, MRI sọ não cho thấy đột quỵ xuất huyết não cấp.

Sau một giờ nhập viện, người đàn ông này đột ngột vã mồ hôi, huyết áp tụt, mạch chậm, khó thở. Điện tim phát hiện nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên kèm block nhĩ - thất độ 3.

Theo bác sĩ Lạc, đây là một tình huống "oái oăm" khá ít gặp trong y văn, với nguy cơ tử vong cao và di chứng nặng nề. Thách thức là hai bệnh đòi hỏi cách điều trị hoàn toàn trái ngược. Nhồi máu cơ tim cần tái thông mạch vành, dùng thuốc chống đông và kháng tiểu cầu, trong khi các thuốc này là chống chỉ định và làm nặng hơn tình trạng xuất huyết não. Và hiện chưa có khuyến cáo cụ thể nào hiệu quả về xử trí các trường hợp đồng mắc này.

Bác sĩ Lạc thực hiện một ca can thiệp cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Ảnh: BVCC.

"Lựa chọn điều trị giống như đi trên dây, nghiêng bên này thì nguy hiểm bên kia nên phải tuyệt đối thận trọng và cần phối hợp nhiều chuyên khoa”, bác sĩ Lạc chia sẻ.

Trước tình huống thập tử nhất sinh, ê-kíp tim mạch và nội thần kinh chọn giải pháp can thiệp mạch vành “câu giờ” cố gắng tái thông dòng chảy mạch vành mà không đặt stent, chỉ nong bóng và hút huyết khối, không dùng các thuốc chống đông máu. Mục đích để tái thông dòng chảy cứu tính mạng và đảm bảo giảm nguy cơ xuất huyết não diễn biến tăng nặng.

Sau 3 ngày, khi tình trạng não ổn định về lâm sàng và chụp MRI, các bác sĩ mới đặt stent với hỗ trợ siêu âm nội mạch để đảm bảo tái tưới máu cơ tim vừa giảm nguy cơ chảy máu não.

Ca bệnh này được bác sĩ Lạc đưa vào trong bài báo cáo và được xuất bản trên tạp chí European Heart Journal - Case Reports, thuộc Hội Tim mạch châu Âu (ESC), sau 8 tháng xét duyệt và bình duyệt bởi các chuyên gia quốc tế. Đến nay, bài báo này cũng đã có mặt trên cơ sở dữ liệu PubMed của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), cho phép giới y khoa toàn cầu truy cập và tham khảo.

Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa 2 Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, người hướng dẫn chính nghiên cứu, nhận định đây là chiến lược hiệu quả trong quản lý bệnh nhân đồng mắc nhồi máu cơ tim và xuất huyết não, cân bằng nguy cơ huyết khối và chảy máu.

Tiến sĩ Thanh cho biết thêm, nghiên cứu khoa học là 1 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện gồm Khám chữa bệnh – Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến – Phòng bệnh và giáo dục sức khỏe – Hợp tác quốc tế – Quản lý.

Thành công của ca bệnh không chỉ góp phần bổ sung kiến thức y văn cho việc xử trí những trường hợp tương tự trong tương lai mà các bác sĩ trên thế giới có thể tham khảo thông qua tìm kiếm thông tin từ cơ sở dữ liệu PubMed của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH).

Cháu bé cấp cứu vì sai lầm của bà nội Khi cháu bị mèo cắn, bà nội đã nhanh chóng đắp lá thuốc lên vết thương dẫn đến trẻ bị nhiễm trùng, vết thương thâm đen hoại tử.

Người đàn ông đi cấp cứu sau 2 tháng uống lá đinh lăng liên tục Tin lá đinh lăng tốt, ông T. uống liên tục hơn 2 tháng thay các loại nước khác khiến bản thân gầy rộc, mệt mỏi, chán ăn.