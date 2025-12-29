Ngày 29/12, TAND TP Hà Nội đưa đường dây lừa đảo do Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, ở Hà Nội) cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Liên quan đến vụ án, ngoài “ông trùm” Nguyễn Đức Tùng còn có 22 bị cáo khác cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Nguyễn Đức Tùng vốn không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng tháng 5/2023, để có tiền chi tiêu, anh ta nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng các chiêu thức cực kỳ tinh vi, thông qua việc giả làm đại lý bán vé máy bay, giả là Công ty Traveloka (công ty chuyên bán vé máy bay du lịch) để tuyển cộng tác viên bán vé máy bay, hưởng chiết khấu cao để chiếm đoạt tiền của người nhẹ dạ.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tùng thuê căn hộ chung cư làm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội. Từ tháng 5/2023, bị cáo đăng bài trên mạng xã hội Facebook tuyển dụng và thuê 15 nhân viên cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Tùng lập nhóm chat để quản lý công việc, hướng dẫn nội dung nói chuyện với khách hàng và yêu cầu nhân viên tự học làm (sale) và làm (chim mồi) theo kịch bản do Tùng xây dựng sẵn rồi đưa lên nhóm chung để nhân viên nghiên cứu, trực tiếp thực hiện.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Tùng còn mua 7 tài khoản ngân hàng rồi giao nhân viên cung cấp cho các bị hại, mục đích để bị hại chuyển tiền đến rồi chiếm đoạt. Sau khi tài khoản do nhân viên cung cấp cho khách hàng “nổ tiền”, các nhân viên (sale) sẽ gửi ảnh chụp giao dịch chuyển tiền vào nhóm chat để Tùng quản lý và tính doanh thu trả lương, thưởng, cho các nhân viên.

Quá trình thực hiện công việc được giao, các nhân viên của Tùng đều biết bản thân đang thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách.

Lên kịch bản đưa “con mồi” vào tròng

Để đưa “con mồi” vào tròng, Nguyễn Đức Tùng trực tiếp xây dựng kịch bản theo 5 bước và yêu cầu các nhân viên thực hiện.

Bước 1 (tìm kiếm “con mồi”): Dùng tài khoản Facebook “ảo” giả là nhân viên kinh doanh của Công ty Traveloka, đăng bài trên các hội nhóm với nội dung tìm cộng tác viên bán vé máy bay, hứa hẹn cộng tác viên được hưởng hoa hồng 20% giá vé khi tìm được khách và bán được vé thành công.

Bước 2 (tạo lòng tin và cho “con mồi” hưởng lợi nhuận ban đầu): Khi có người bị hại liên hệ xin làm cộng tác viên, nhân viên của Tùng sẽ gọi điện thoại nói chuyện phỏng vấn, hỏi thông tin của “con mồi” rồi nhận họ vào làm.

Sau đó, người bị hại sẽ được gửi nội dung bài đăng bán vé máy bay vào nhóm, yêu cầu tự đăng trên Facebook của mình để tìm khách.

Bước ba (dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản): Sử dụng một tài khoản Facebook “ảo” để liên hệ với “con mồi”, giả là khách hỏi mua vé máy bay.

Khi đó người bị hại sẽ liên hệ vào nhóm sale để mua vé và chuyển lại 80% tiền vé (20% bị hại được hưởng theo thỏa thuận).

Bước 4: Sau khi tạo lòng tin sẽ đặt mua vé lần thứ 2 với số lượng lớn, đồng thời thỏa thuận để “con mồi” chi trả trước một phần tiền đặt cọc, khi nào bị hại mua đủ vé sẽ thanh toán hết số tiền còn lại.

Nếu người bị hại tin tưởng và mắc bẫy sẽ liên hệ vào nhóm với sale để mua vé và tự ứng tiền để thanh toán trước (thanh toán 80% tổng giá vé), toàn bộ giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng.

Bước 5: Sau khi nhận được tiền thanh toán mua vé máy bay từ người bị hại, sẽ xóa nhóm và chặn liên lạc với “con mồi” để chiếm đoạt số tiền mà người bị hại đã chuyển để mua vé. Thực tế, không có vé máy bay để bán cho người bị hại.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6-12/2023, Nguyễn Đức Tùng cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của 590 người bị hại với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, có 31 người bị hại đã trình báo bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tùng còn tổ chức thực hiện chiếm đoạt tài sản của người bị hại dưới hình thức bán túi xách giả trên mạng Facebook, để khách hàng cung cấp thông tin của thẻ ngân hàng thanh toán online, sau đó rút tiền trong tài khoản của khách hàng. Có 2 người nhẹ dạ đã bị rút hơn 10 triệu đồng trong tài khoản.

Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn do thiếu nhiều người bị hại.