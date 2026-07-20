Ngày 20/7, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phát động đợt cao điểm 90 ngày kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và đô thị trên toàn địa bàn.

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh tình trạng lấn chiếm đất công, đất rừng, xây dựng không phép, sai phép, tái lấn chiếm hành lang giao thông và hành lang bảo vệ bờ biển vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quy hoạch, môi trường đầu tư và hình ảnh đô thị du lịch biển.

Lễ ra quân diễn ra sáng 20/7 tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết toàn hệ thống chính trị sẽ vào cuộc với tinh thần "Kỷ cương - Trách nhiệm - Quyết liệt - Hiệu quả", xử lý nghiêm mọi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo ông Toàn, từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 324 vụ vi phạm hành chính, trong đó 315 vụ về đất đai, 6 vụ về khoáng sản. Đặc biệt, 2 vụ có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan tố tụng để xem xét xử lý hình sự.

Tổng số tiền xử phạt và buộc khắc phục hậu quả đã thu nộp ngân sách hơn 32 tỷ đồng. Chính quyền cũng ban hành 83 quyết định cưỡng chế đối với các trường hợp không tự nguyện chấp hành.

Chuyển từ "xử lý vụ việc" sang "quản trị địa bàn"

Theo kế hoạch, trong 90 ngày cao điểm, các tổ kiểm tra liên ngành sẽ tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, đất rừng, đất do Nhà nước quản lý; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép; vi phạm hành lang bảo vệ bờ biển, giao thông, thủy lợi và các khu vực cấm xây dựng.

Các tổ công tác sẽ bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời rà soát việc chấp hành các quyết định xử lý trước đây để hạn chế tái phạm.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc cưỡng chế lấn chiếm đất trái phép tại khu phố Gành Dầu. Ảnh: Hoàng Dung

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết địa phương sẽ chuyển từ tư duy "xử lý vụ việc" sang "quản trị địa bàn chủ động", với phương châm "phát hiện sớm - ngăn chặn kịp thời - xử lý nhanh - công khai, minh bạch - không để tái phạm". Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, địa phương sẽ đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất công, hành lang kỹ thuật và hành lang bảo vệ bờ biển để nâng cao hiệu quả quản lý.

Đến nay, 138 trường hợp đã tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt và khắc phục hậu quả sau khi được tuyên truyền, vận động.

Lãnh đạo đặc khu kỳ vọng đợt cao điểm sẽ góp phần lập lại trật tự quản lý đất đai, xây dựng và đô thị, tạo môi trường đầu tư minh bạch, xây dựng hình ảnh Phú Quốc văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.