Ngày 21/7, Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Phượng (53 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phượng hành nghề bói toán tại nhà và tự xưng là "Tý". Thông qua người quen giới thiệu, một phụ nữ đã tìm đến nhờ Phượng dùng yếu tố tâm linh để giúp lấy lại khoảng 10 tỷ đồng bị người khác lừa đảo chiếm đoạt trước đó.

Lợi dụng tâm lý mong muốn lấy lại tài sản của nạn nhân, Phượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận có khả năng thu hồi số tiền trên, đồng thời nhiều lần hứa hẹn thời điểm nạn nhân sẽ nhận lại tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Phượng. Ảnh: CA

Tin vào những lời hứa của Phượng, từ ngày 25/12/2024 đến 14/1/2025, người phụ nữ nhiều lần chuyển tổng cộng 179 triệu đồng vào các tài khoản do Phượng chỉ định với nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, nạn nhân không lấy lại được số tiền đã mất như lời hứa.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Phượng và những người có liên quan.