Nghĩ đến những liệt sĩ ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, chị Trần Thị Nghĩa chuẩn bị 100 cành hoa hồng tặng người dân đến tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Chọn hoa hồng để tưởng nhớ tuổi trẻ của các liệt sĩ

Theo dõi chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ kéo dài 500 ngày đêm, chị Trần Thị Nghĩa (SN 1988, phường An Khánh, TPHCM) cảm thấy xúc động, biết ơn trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Khi biết tin TPHCM vận động người dân cầm hoa trắng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, chị Nghĩa muốn góp một phần nhỏ để lan tỏa hoạt động tri ân này.

Chị Nghĩa chuẩn bị 100 bông hồng tặng người dân đến tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị tìm hiểu lộ trình đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ, tính toán thời điểm đoàn đi qua tiệm cà phê của mình. Nhận thấy người dân có thể gặp khó khăn khi tìm mua hoa, chị quyết định chuẩn bị khoảng 100 cành hoa tươi để tặng miễn phí.

Số hoa được đặt trước quán cà phê. Người dân có nhu cầu có thể đến nhận hoa, sau đó đứng tiễn đoàn xe tại khu vực ga metro Thảo Điền, phường An Khánh.

Chia sẻ về việc lựa chọn hoa, chị Nghĩa cho biết ban đầu phân vân giữa hoa cúc trắng và hoa hồng. Theo phong tục Việt Nam, hoa cúc trắng thường xuất hiện trong các nghi thức tiễn biệt người đã khuất.

Chị Nghĩa chọn hoa hồng để tưởng nhớ tuổi trẻ của 731 liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình của đất nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, sau nhiều suy nghĩ, chị quyết định chọn hoa hồng bởi muốn tưởng nhớ tuổi trẻ của những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

“Tôi nghĩ có những liệt sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ 18 đôi mươi. Tôi muốn các anh, các chị sống mãi trong lòng người ở lại. Vì vậy, thay vì hoa cúc trắng, tôi chọn hoa hồng để đại diện cho thanh xuân và tuổi trẻ của 731 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giành lấy nền hòa bình cho đất nước”, chị Nghĩa chia sẻ.

Góp một phần nhỏ để tri ân

Ngay từ chiều 13/10, chị Nghĩa cùng các nhân viên tiệm cà phê đặt mua hoa, chuẩn bị cho hoạt động tặng hoa vào sáng hôm sau. Khi biết việc làm ý nghĩa của chị, một số người bạn cũng gửi hoa đến góp sức.

Do chưa xác định được số lượng người dân đến nhận, trước mắt chị chuẩn bị khoảng 100 cành hồng. Chị cùng mọi người cắt tỉa, sắp xếp hoa ngay ngắn trước cửa quán.

Chị Nghĩa cùng mọi người hoàn tất việc chuẩn bị hoa hồng để tặng người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để chủ động ứng phó nếu lượng người đến tiễn đưa đông hơn dự kiến, chị Nghĩa đã tính phương án liên hệ các tiệm hoa lân cận để bổ sung kịp thời. Những nhóm từ 5-10 người có nhu cầu nhận hoa được khuyến khích liên hệ trước để chị chuẩn bị.

Chị Nghĩa cho biết không xem việc làm của mình là điều lớn lao, mà chỉ mong góp một phần nhỏ cùng người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ.

“Thế hệ trẻ thời chiến không có cơ hội để ôm ấp nhiều hoài bão, mong cầu như chúng ta mà chỉ có một ước mơ duy nhất là hòa bình cho đất nước”, chị bộc bạch.

Theo chị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là dịp để mỗi người nhìn lại giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay, từ đó thêm trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước.

“Những gì mình đang có hôm nay đã phải đánh đổi bằng tuổi trẻ, xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ. Để từ đó, chúng ta biết ơn, ghi ơn những người đi trước, làm nền móng cho cuộc sống độc lập, tự do hôm nay”, chị Nghĩa chia sẻ.