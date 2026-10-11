Ngày 11/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết vừa phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ khi đào tìm xung quanh một trường học bỏ hoang tại xã Hồ Thị Kỷ.

Trong 3 ngày 8-10/10, tổ công tác lần lượt tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ khi đào tìm quanh khu vực một trường học bỏ hoang tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ. Lực lượng chức năng ghi nhận 2 bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn, bộ còn lại đã phân hủy gần hoàn toàn.

Một số di vật cũng được tìm thấy, gồm: áo quần, bạt cao su, thắt lưng, túi cơm và túi vượt sông của bộ đội thời kháng chiến.

Các hài cốt và di vật được bảo quản cẩn trọng, lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

3 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Ảnh: Vĩnh Nghị (Đội quy tập tỉnh Cà Mau)

Dựa trên tư liệu lịch sử, khu vực tìm kiếm được triển khai trên khu đất rộng 500 m². Trong chiến tranh, nơi này từng được xem là nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, với khoảng 100 liệt sĩ được an táng theo hàng lối.

Sau năm 1975, một số thân nhân chủ động đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng. Đến năm 1985, chính quyền địa phương tổ chức cất bốc, quy tập phần lớn các phần mộ còn nhận biết được dấu tích về nghĩa trang huyện.

Sau này, khu đất được xây dựng trường học và canh tác nông nghiệp.