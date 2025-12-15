Ở tuổi 32, khi nhiều người còn đang tất bật với công việc và chăm sóc gia đình, chị Nguyễn Ngọc Huyền (Mộc Châu, Sơn La) đã phải trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời khi hai lần đột quỵ trong vòng 3 tháng.

Từ bờ vực sinh tử, hôn mê sâu, biến chứng chồng biến chứng đến những ngày tập nói, tập đi từng bước, chị Huyền cảm thấy mình "như được sinh ra lần thứ hai”.

Rơi vào hôn mê chỉ sau 10 giây

Trước ngày xảy ra biến cố, chị Huyền chỉ bị đau đầu thoáng qua nên nghĩ do thay đổi thời tiết. Đôi khi đi khám, chị được chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ mà không nghĩ đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ.

Sáng 22/4, chị vẫn dậy sớm dọn dẹp nhà. Đột nhiên, chị thấy tai "giật giật" rất lạ nên vội lấy điện thoại gọi cho chồng. Nhưng chỉ 10 giây sau, nữ bệnh nhân đổ gục và rơi vào hôn mê sâu.

Gia đình đưa chị vào bệnh viện và chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Chị Huyền trước khi bị đột quỵ. Ảnh: NVCC.

Các bác sĩ nhận định chị Huyền khi đó có chỉ số sinh tồn thấp, đồng tử giãn, tình trạng cực kỳ nguy kịch, xuất huyết ở vùng cầu não. Khi lơ mơ, chị nghe bác sĩ nói với gia đình rằng “nên đưa về, cơ hội cứu sống gần như không còn”. Nghe tiếng khóc nghẹn của chồng, chị Huyền chỉ biết tuyệt vọng mà không thể mở mắt hay cử động.

Dù vậy, các bác sĩ vẫn đưa ra hy vọng cuối cùng: Nếu chị Huyền qua được đêm đó, ngày hôm sau sẽ xem xét phẫu thuật. Nhưng sáng hôm sau, chị Huyền bị tổn thương xuất huyết quá nặng, không thể mổ mà chỉ điều trị tích cực, chờ may mắn đến.

Biến chứng chồng chất

Sau 3 ngày cấp cứu đột quỵ, chị Huyền rơi vào suy tim còn 13%, phải chuyển sang đơn vị tim mạch. Tim ổn định thì chị lại ngưng thở khi ngủ.

Khi được rút máy thở, chị tưởng rằng mình đã ổn định sẽ được về nhà nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy. Nữ bệnh nhân có một loạt biến chứng nặng gồm viêm phổi, xẹp trắng phổi trái; liệt dây thanh quản, nói ngọng; rối loạn nuốt, phải ăn qua sonde; tê bì nửa người phải.

Chị nằm hồi sức tích cực suốt một tháng rồi chuyển sang phục hồi chức năng thêm một tháng nữa trước khi xuất viện. Lúc này, chị chỉ còn 39kg, đôi chân yếu đến mức chồng phải cõng đi vệ sinh.

Từ người phụ nữ khỏe khoắn, nhanh nhẹn, chị Huyền thành người sống lệ thuộc hoàn toàn vào người khác. "Mỗi ngày, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà, nhìn bầu trời qua khe cửa nghĩ rằng cuộc đời chắc chấm hết. Có lúc, tôi nghĩ mình sẽ ra đi sau giấc ngủ. Nhưng gia đình và các con là động lực để tôi sống tiếp, phải cố gắng phục hồi dần", chị Huyền nhớ lại.

Chị Huyền bắt đầu chuỗi ngày kiên trì học thở, tập nói từng từ như đứa trẻ 1 tuổi, bám vào tường tập đi từng bước.

Các sinh hoạt từ tắm đến vệ sinh cá nhân của chị đều phải dựa vào chồng. Để diễn đạt như mong muốn, chị viết vào sổ. Đến giờ đọc lại, chị vẫn không khỏi xúc động khi thấy dòng chữ mình từng nghẹn ngào viết: “Ăn nhiều cho được khỏe”.

Những tờ giấy chị Huyền ghi lại khi trò chuyện với người thân. Ảnh: NVCC.

Khi tưởng rằng mọi khó khăn đã lùi lại phía sau, chỉ một tháng sau khi trở về nhà, chị Huyền xuất huyết não lần thứ hai. Tất cả nỗ lực, tinh thần của chị dường như trở về con số 0.

Lần này, nhờ kinh nghiệm trước đó, chị kiên quyết không đặt lại máy thở, tự tin “em có thể tự thở” và đã làm được.

Kết quả chẩn đoán cho thấy một khối u trong não của nữ bệnh nhân là nguyên nhân gây chảy máu. Bác sĩ cho biết không thể can thiệp gì thêm. Khi tạm ổn định, chị Huyền được xuất viện về nhà, chờ 6 tháng sau khám lại và đưa ra phương án xạ trị hoặc phẫu thuật u.

Chuỗi biến chứng trước đó của chị Huyền lại xuất hiện, từ rối loạn nuốt đến không nói được. Đến giờ, nữ bệnh nhân vẫn còn nói ngọng, ăn chậm, bước chân yếu nhưng chị vẫn kiên trì mỗi ngày. Bảy tháng qua là thời gian thử thách nhất trong 32 năm cuộc đời nhưng cũng là lúc chị đã nhận ra mình mạnh mẽ đến nhường nào.

Chưa từng trách mình bất hạnh, chị Huyền nói điều duy nhất giúp mình vượt qua ốm đau chính là tình yêu từ những người xung quanh.

“Đó là lúc tôi thấy rõ nhất những người âm thầm ở lại khi mình yếu nhất. Tôi biết ơn vì được thương nhiều đến vậy. Từ một phụ nữ mà bác sĩ cho rằng vô phương cứu chữa, để đi được đến hôm nay, tôi cảm thấy quá may mắn”, người phụ nữ trẻ nói.

Nhiều người chủ quan

Bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, cho biết tỷ lệ đột quỵ ở nhóm dưới 45 tuổi chiếm 10-15%, còn dưới 50 tuổi là 15-20% tổng số ca. Trên thế giới, trong 100.000 người dưới 50 tuổi có khoảng 15 người từng bị chảy máu não ít nhất một lần.

Ở người trẻ, đột quỵ thường bị xem nhẹ. Nhiều người chủ quan, không theo dõi huyết áp, ít vận động, ăn uống thiếu điều độ, thừa cân, béo phì và không khám sức khỏe định kỳ. Chỉ đến khi nhập viện vì đột quỵ, họ mới phát hiện mình mắc tăng huyết áp hay bệnh tim mạch.

Theo bác sĩ Dũng, chảy máu não thường xảy ra đột ngột, diễn biến nhanh và nguy hiểm. Tăng huyết áp là nguyên nhân của 80-85% ca xuất huyết não; 15-20% còn lại do vỡ dị dạng mạch máu, u não, viêm mạch… Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc cao. Dù chỉ chiếm 20% tổng số đột quỵ, xuất huyết não lại có tỷ lệ tử vong lớn hơn và để lại di chứng nặng nề như sa sút trí tuệ, liệt và tàn phế.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo, xuất huyết não có thể xảy ra đột ngột, khi có dấu hiệu như yếu liệt nửa người, méo miệng, nói khó, đau đầu dữ dội, nôn ói, bệnh nhân cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức. Điều trị chậm vài phút có thể khiến não tổn thương vĩnh viễn.

