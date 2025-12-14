Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch và đột quỵ. Không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể kiểm soát hoàn toàn huyết áp tuy nhiên chế độ ăn giàu kali đã được chứng minh có tác dụng hỗ trợ đáng kể. Dưới đây là 5 loại trái cây giàu kali, dễ tìm và có thể góp phần giúp huyết áp ổn định hơn theo thời gian.

Chuối là loại quả có nhiều công dụng với sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Chuối

Chuối là loại trái cây được nhắc đến nhiều nhất khi nói về kali. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả chuối cỡ vừa cung cấp khoảng 452mg kali. Hàm lượng kali này có thể giúp giảm nhẹ cả huyết áp tâm thu và tâm trương. Dù mức giảm không quá lớn, các nghiên cứu cho thấy ngay cả những thay đổi nhỏ về huyết áp cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Ngoài kali, mỗi quả chuối còn chứa hơn 3g chất xơ. Chất xơ từ trái cây có liên quan đến giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa, nhờ tác động tích cực lên huyết áp, cholesterol.

Lựu

Nửa quả lựu cung cấp khoảng 333mg kali. Không chỉ giàu kali, lựu còn chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho tim mạch.

Theo Verywellhealth, nghiên cứu cho thấy việc ăn lựu hoặc uống nước ép lựu thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt ở những người có chỉ số ban đầu cao.

Một quả lựu còn cung cấp hơn 11g chất xơ và rất giàu polyphenol. Đây là các chất chống oxy hóa tự nhiên có khả năng giúp mạch máu giãn nở và ức chế một số enzyme liên quan đến tình trạng tăng huyết áp.

Kiwi

Hai quả kiwi cung cấp khoảng 562mg kali. Một số nghiên cứu cho thấy ăn 2 quả kiwi mỗi ngày trong vài tuần có thể góp phần giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương. Dù tác động không quá nhiều, lợi ích ổn định ghi nhận trong các nghiên cứu cho thấy kiwi là một lựa chọn đáng cân nhắc cho chế độ ăn tốt cho tim mạch.

Kiwi còn chứa nhiều polyphenol và đặc biệt giàu vitamin C, cao hơn cả cam. Polyphenol và vitamin C được cho là có vai trò hỗ trợ lưu thông máu và giảm viêm trong thành mạch.

Bơ

Khoảng 50g bơ cung cấp khoảng 182mg kali. Một số nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn bơ có huyết áp thấp hơn, dù tác dụng này diễn ra từ từ và mang tính lâu dài.

Bên cạnh kali, bơ còn chứa magiê - khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Ngoài ra, khoảng 50g bơ còn cung cấp 4g chất xơ và 8g chất béo tốt cho tim mạch. Sự kết hợp của các dưỡng chất này góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn khi được bổ sung đều đặn.

Cam

Một quả cam cung cấp khoảng 324mg kali. Trong khi đó, khoảng 120g nước cam (tương đương nửa cốc) chứa khoảng 248mg kali. Các nghiên cứu cho thấy những người hay ăn trái cây họ cam quýt có huyết áp tâm thu thấp hơn khoảng 3-4 mmHg so với những người ít ăn.

Nước cam cũng có liên quan đến việc giảm nhẹ huyết áp, một phần nhờ hesperidin - hợp chất thực vật có khả năng cải thiện chức năng mạch máu và giảm viêm. Lượng tiêu thụ cam càng đều đặn, tác động tích cực càng rõ rệt.