Hayley Black, 36 tuổi là mẹ của hai con và cựu nhân viên tổng đài khẩn cấp ở Milton Keynes (Anh). Hôm xảy ra ra sự cố, Hayley thức dậy lúc 5h để pha sữa cho con gái mới sinh, Amelia. “Tôi nhìn thấy con ngáp, theo phản xạ tôi cũng ngáp và vươn vai đứng dậy. Ngay lập tức, tôi cảm thấy như bị điện giật chạy dọc nửa người. Cánh tay tôi cứng đơ, những cơn tê buốt như tia lửa điện liên tục chạy qua người, giống như đang co giật. Tôi biết có chuyện nghiêm trọng xảy ra”, Hayley kể.

Theo Daily Mail, trong hoảng loạn, người phụ nữ trẻ yêu cầu chồng là Ian gọi xe cứu thương. Ban đầu, anh nghĩ vợ chỉ hoảng sợ vô cớ, nhưng cuối cùng vẫn gọi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, Hayley đau đớn tột cùng và được cố định đầu.

Kết quả chụp chiếu ban đầu không cho thấy bất thường, khiến đội ngũ y tế bối rối. Hayley nhớ lại: “Tôi đã la hét cả đêm vì quá đau, thậm chí muốn đập đầu để bất tỉnh”.

Hayley Black nằm trên giường bệnh cùng con. Ảnh: HB

Sau các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện tình trạng của nữ bệnh nhân rất nghiêm trọng: hai đốt sống cổ đã trượt về phía trước, chèn vào tủy sống do lực ngáp quá mạnh, khiến cô liệt hoàn toàn nửa người bên phải. Đây là một sự cố “cực kỳ hy hữu”.

Gia đình cô sau đó nhận tin dữ: khả năng Hayley sống sót sau ca phẫu thuật chỉ 50/50. Bác sĩ cho biết tình trạng thiếu oxy trước khi vào phòng mổ khiến rủi ro càng cao. Ca phẫu thuật khẩn cấp cắt bỏ đĩa đệm và cố định cột sống đã thành công. “Tôi tỉnh lại và có thể cử động. Tôi thật sự may mắn nhưng vẫn bị ám ảnh. Tôi không thể ngáp mà không hoảng sợ”, Hayley chia sẻ.

Quá trình hồi phục kéo dài và đầy gian nan. Hayley phải tập đi lại từ đầu, từng phải ngồi xe lăn hàng tháng và mang vết sẹo trên khí quản sau ca mổ. Chồng cô trở thành người chăm sóc chính trong suốt thời gian này, gần như gánh vác vai trò bố đơn thân. “Mọi chuyện rất khó khăn và chúng tôi từng lâm vào cảnh vô gia cư”, cô nói.

Hiện Hayley vẫn chịu đựng tổn thương thần kinh và được chẩn đoán mắc xơ cơ - căn bệnh mạn tính gây đau khắp cơ thể, mệt mỏi, khó ngủ và giảm khả năng tập trung. “Nếu không uống thuốc, mỗi bước đi của tôi đều như bị điện giật dọc sống lưng và lên đầu”, cô cho biết.

Vấn đề sức khỏe cũng khiến gia đình cô gặp khó khăn tài chính. “Tôi nhiều lần cố gắng đi làm lại nhưng liên tục phải nghỉ bệnh, cuối cùng mất việc hoặc tự xin nghỉ. Tôi không thể tham gia các lớp thể dục hay chạy nhảy cùng các con”, Hayley chia sẻ.

Vượt qua biến cố, cô muốn cảnh báo người khác về rủi ro tương tự và khuyến khích mọi người lắng nghe cơ thể. “Khu vực cột sống cổ rất nhạy cảm, nhiều người không nhận ra điều đó. Tôi học được cách biết ơn những điều nhỏ bé: những ngày khỏe mạnh, những khoảnh khắc được đi lại, ở bên chồng con. Với ai đang chịu đau mạn tính hay phục hồi sau chấn thương, đừng để áp lực xã hội chi phối. Bạn không cần trở thành anh hùng hay nguồn cảm hứng, chỉ cần cố gắng vượt qua mỗi ngày. Hãy tin vào bản năng của mình - bạn biết khi nào cơ thể thực sự có vấn đề”, cô nhắn nhủ.