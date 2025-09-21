Mì ăn liền là thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều natri, calo và phụ gia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng natri nạp vào hằng ngày không nên vượt quá 2.000mg, nhưng một gói mì ăn liền trung bình đã chứa tới 1.700 - 1.800mg, gần bằng nhu cầu cả ngày. Nếu thường xuyên dùng mì ăn liền thay bữa chính, lượng muối cao sẽ làm tăng huyết áp, giữ nước trong cơ thể, từ đó tăng gánh nặng cho thận. Do đó, bác sĩ khuyên không nên ăn mì quá hai lần một tuần, mỗi lần không ăn quá hai gói, không uống hết nước dùng và nên giảm bớt gói gia vị.

Ngoài ra, theo China Times, bạn cần lưu ý tránh 2 điểm sau khi sử dụng mì ăn liền: