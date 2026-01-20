Hollie Thursby, một bà mẹ hai con tại Anh, bắt đầu cảm thấy đau ở cổ mỗi khi uống rượu vang. Cảm giác đó lan xuống cổ và phía sau tai trái. Cùng thời điểm này, người phụ nữ 28 tuổi còn bị ngứa da nghiêm trọng, đặc biệt ở chân và nặng hơn vào ban đêm.

Tại buổi khám hậu sản 6-8 tuần sau khi sinh đứa con thứ hai, Hollie đã trình bày các triệu chứng với bác sĩ gia đình. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng tình trạng này do nội tiết tố sau sinh nên cô không cần lo lắng thêm.

Ngoài các biểu hiện trên, Hollie còn rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài. Cô thường xuyên kiệt sức, cần ngủ trưa. Dù vậy, vì đang chăm sóc hai con nhỏ dưới hai tuổi, cô cho rằng đây chỉ là hệ quả của việc làm mẹ bận rộn.

Hollie Thursby có những cơn đau sau khi uống rượu và phát hiện khối u ở cổ. Ảnh: Mirror

Theo Express, chỉ đến khi phát hiện một khối u ở cổ, Hollie mới quay lại gặp bác sĩ. Các xét nghiệm bao gồm chụp CT cho thấy cô có một cụm hạch bạch huyết bất thường. Hollie được chẩn đoán mắc u lympho Hodgkin giai đoạn hai - một dạng ung thư ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu, vốn có vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch.

Theo Hội Nghiên cứu ung thư Anh, u lympho Hodgkin chỉ chiếm khoảng 1% tổng số ca ung thư mới tại Vương quốc Anh, mỗi năm có khoảng 920 phụ nữ và 1.300 nam giới được chẩn đoán mắc bệnh.

Các bác sĩ cho biết trường hợp đau khi uống rượu như của Hollie rất hiếm. Bác sĩ điều trị ung thư của cô chia sẻ rằng trong suốt 17 năm hành nghề, bà chỉ từng gặp một trường hợp tương tự khác. Theo giải thích của các bác sĩ, độ axit cao của rượu vang, so với các loại đồ uống có cồn khác, có thể liên quan đến cơn đau ở các hạch bị tổn thương.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, các triệu chứng của u lympho Hodgkin bao gồm đau ở các tuyến bạch huyết tại cổ, nách hoặc bẹn khi uống rượu; ngứa da; xuất hiện khối u hoặc sưng không đau - thường ở cổ, nách hoặc bẹn. Người bệnh cũng có thể sốt cao, đổ mồ hôi ban đêm, khó thở hoặc sụt cân đột ngột.

Hiện Hollie trải qua hóa trị và kêu gọi mọi người không chủ quan với những dấu hiệu bất thường. Mẹ của cô từng qua đời vì một bệnh máu hiếm khi Hollie mới 10 tuổi, khiến cô lớn lên mà không có mẹ. “Tôi không thể để các con mình phải trải qua điều đó”, Hollie nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Thông qua câu chuyện của mình, Hollie kêu gọi mọi người lắng nghe cơ thể, không chủ quan với những triệu chứng bất thường và chủ động đi kiểm tra y tế sớm để có cơ hội điều trị kịp thời.