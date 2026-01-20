Gan là cơ quan có khả năng “im lặng chịu đựng” rất cao. Khác với nhiều bộ phận khác của cơ thể, gan có hệ thần kinh cảm giác không phong phú, vì vậy khi gặp vấn đề ở giai đoạn sớm, người bệnh hiếm khi cảm thấy đau.

Không ít bệnh nhân đến khám khi chưa có triệu chứng đau rõ rệt. Họ chỉ cảm thấy cơ thể “không ổn” sau khi ăn hoặc uống nước: khó chịu, đầy bụng, buồn nôn, mệt mỏi… Những cảm giác mơ hồ này rất dễ bị bỏ qua hoặc quy cho các nguyên nhân thông thường như rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi hay thời tiết. Tuy nhiên, đây lại có thể là những tín hiệu sớm cho thấy gan đang gặp vấn đề.

Khi chức năng gan suy giảm, cơ thể thường phản ứng gián tiếp thông qua các thay đổi liên quan đến chuyển hóa, tiêu hóa và bài tiết.

Những biểu hiện bất thường kéo dài sau khi uống nước có thể cảnh báo gan của một người suy giảm. Ảnh minh họa: Ban Mai

Chướng bụng

Đây là biểu hiện rất phổ biến và thường bị xem nhẹ. Nhiều người cho rằng bụng căng do ăn nhiều, tiêu hóa kém hoặc đường ruột không tốt, nhất là khi cảm giác này xuất hiện sau ăn hoặc sau uống nước.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi tình trạng chướng bụng xảy ra thường xuyên, thậm chí vòng bụng tăng lên trong khi cân nặng gần như không thay đổi. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng điều hòa dịch của cơ thể bị ảnh hưởng.

Chán ăn, buồn nôn, đặc biệt sợ đồ dầu mỡ

Suy giảm cảm giác thèm ăn là biểu hiện khá phổ biến và dễ bị quy cho mệt mỏi, căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, kèm theo cảm giác buồn nôn rõ rệt khi nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ, thậm chí uống nhiều nước cũng thấy khó chịu, thì bạn cần cảnh giác.

Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và giải độc, đồng thời tham gia sản xuất mật để tiêu hóa chất béo. Khi chức năng gan bị ảnh hưởng, quá trình tiêu hóa mỡ sẽ kém đi, khiến cơ thể phản ứng bằng cách “từ chối” các loại thực phẩm vốn trước đây vẫn ăn bình thường.

Nước tiểu sẫm màu bất thường

Màu sắc nước tiểu thường thay đổi theo lượng nước uống vào. Tuy nhiên, nếu bạn uống đủ nước, thậm chí uống nhiều mà nước tiểu vẫn sẫm màu rõ rệt thì đây không còn là dấu hiệu thiếu nước đơn thuần.

Tình trạng này thường liên quan đến rối loạn chuyển hóa bilirubin trong cơ thể, trong đó gan giữ vai trò then chốt. Nhiều người nghĩ nước tiểu sẫm màu do “nóng trong” hoặc ăn uống nhưng nếu hiện tượng này kéo dài, đặc biệt kèm theo mệt mỏi và chán ăn thì không nên trì hoãn việc kiểm tra y tế.

Điểm chung của các biểu hiện trên là không gây đau nên rất dễ bị xem nhẹ. Tuy nhiên, nếu những dấu hiệu này xuất hiện lặp lại, kéo dài nhiều tuần và có xu hướng nặng dần, đặc biệt ở người có tiền sử bệnh gan thì không nên tiếp tục chờ đợi.