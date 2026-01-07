Các triệu chứng thường gặp khi cai caffeine

Khi một người dừng sử dụng caffeine (thành phần chính trong cà phê), não bộ sẽ trải qua quá trình cai. Điều này có thể gây ra cảm giác mệt mỏi, khó chịu và nhiều triệu chứng khác.

Khoảng một nửa số người ngừng caffeine đột ngột bị đau đầu và 13% gặp tình trạng khó chịu nghiêm trọng hoặc suy giảm khả năng sinh hoạt bình thường. Những triệu chứng phổ biến bao gồm đau nhức cơ thể, mệt mỏi, buồn ngủ, khó tập trung, buồn nôn, cáu kỉnh, thay đổi tâm trạng.

Phần lớn các triệu chứng sẽ tự biến mất trong vòng một đến hai tuần mà không cần can thiệp y tế.

Cà phê có nhiều tác dụng với sức khỏe nhưng bạn không nên uống quá mức, không thêm nhiều phụ gia. Ảnh: Ban Mai

Nguyên nhân là caffeine chặn các thụ thể adenosine - chất dẫn truyền thần kinh gây buồn ngủ. Nhờ đó, người dùng cảm thấy tỉnh táo và tập trung hơn. Tuy nhiên, khi caffeine được sử dụng thường xuyên, cơ thể dần hình thành sự dung nạp, buộc phải dùng nhiều hơn để đạt hiệu quả tương tự.

Khi caffeine bị cắt giảm bất ngờ, lượng adenosine trong não tăng lên nhanh chóng, dẫn đến đau đầu, buồn ngủ và uể oải. Theo thời gian, cơ thể sẽ thích nghi với việc hoạt động không có caffeine và các triệu chứng này sẽ giảm dần.

Làm thế nào để hạn chế triệu chứng cai caffeine?

Để giảm nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cai, các chuyên gia khuyến nghị giảm caffeine từ từ thay vì ngừng đột ngột. Bạn có thể bắt đầu bằng việc chọn cỡ đồ uống nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, bạn cần uống đủ nước, ăn uống cân bằng, hạn chế đường và thực phẩm chế biến sẵn, tập thể dục đều đặn - tốt nhất vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều và ưu tiên giấc ngủ chất lượng. Các biện pháp kiểm soát căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần cũng giúp quá trình cai caffeine diễn ra nhẹ nhàng hơn.

Lợi ích của việc giảm hoặc ngừng caffeine

Việc tiêu thụ quá nhiều caffeine, đặc biệt trong thời gian dài, có thể đi kèm nhiều rủi ro. Giảm hoặc ngừng caffeine có thể mang lại một số lợi ích như cải thiện tâm trạng, giảm cảm giác lo âu và bồn chồn sau khi cơ thể đã thích nghi.

Dùng caffeine muộn có thể làm rối loạn giấc ngủ, gây khó ngủ, ngủ không sâu. Giảm caffeine thường giúp cải thiện thời lượng và chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, việc cắt giảm caffeine có thể hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện hấp thu dưỡng chất và giảm các triệu chứng như khó chịu hoặc tiêu chảy.

Về răng miệng, tiêu thụ nhiều caffeine có liên quan đến nghiến răng, ố răng và tổn hại men răng do tính axit của cà phê và trà.

Ai nên cân nhắc giảm hoặc ngừng caffeine?

Những người cần cân nhắc giảm tiêu thụ caffeine gồm người dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, người thường xuyên tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày, người gặp vấn đề lo âu, rối loạn giấc ngủ, tiêu hóa hoặc đang dùng một số loại thuốc nhất định.