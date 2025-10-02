XEM CLIP:

Đến hơn 17h chiều nay (2/10), Công an xã Củ Chi (TPHCM) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 phụ nữ tử vong tại tỉnh lộ 2.

Trước đó, khoảng 14h chiều cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ trung niên nằm gục bên xe máy BKS 59Y3-564… trên lề đường tỉnh lộ 2 (đoạn gần giao lộ Phan Văn Khải). Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong, xe máy biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: AH.

Qua trích xuất camera an ninh, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân tên H. (ngụ xã An Nhơn Tây), điều khiển xe máy loạng choạng (chưa rõ nguyên nhân) một đoạn ngắn rồi đâm mạnh vào cột điện bên đường.

Theo người thân nạn nhân, bà H. đang trên đường quay lại bệnh viện để đóng viện phí và làm thủ tục xuất viện cho mẹ thì không may gặp nạn.