Giữa đêm, vợ chồng bà Đỗ Thị Chiêm (trú xã Chương Dương, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ khu vực đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

"Phòng ngủ của gia đình tôi chỉ cách cao tốc chừng 20m nên nghe rất rõ tiếng va chạm. Ngay sau tiếng động lớn, điện cũng vụt tắt khiến cả hai vợ chồng bừng tỉnh", bà Chiêm kể.

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Chương Dương (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Hai vợ chồng lập tức chạy ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một chiếc xe khách đã lao khỏi cao tốc, lật nghiêng dưới đường gom.

"Chạy lại gần, chúng tôi thấy rất nhiều hành khách mắc kẹt bên trong. Tiếng la hét, kêu cứu xen lẫn những tiếng đập liên hồi vào cửa kính giữa đêm khuya khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa", bà Chiêm nhớ lại.

Theo bà Chiêm, thời điểm đó hiện trường chỉ có hai vợ chồng bà. Chồng bà đã trèo lên nóc xe, cố đập cửa thoát hiểm để mở lối cho các nạn nhân. Hơn 10 hành khách lần lượt tự chui ra ngoài.

Sau đó, một số người dân đến hiện trường, cùng hai vợ chồng bà đưa thêm 3 nạn nhân bị thương ra khỏi xe.

Xe khách lao từ đường cao tốc xuống đường gom. Ảnh: Đình Hiếu

Tuy nhiên, một số nạn nhân bị thương nặng vẫn mắc kẹt trong khoang xe, người dân không thể tiếp cận để đưa ra ngoài nên phải chờ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH mang thiết bị chuyên dụng đến cứu hộ.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, toàn bộ các nạn nhân đã được đưa ra khỏi chiếc xe gặp nạn và chuyển đến các cơ sở y tế cấp cứu.

Người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 0h20 cùng ngày, ô tô khách giường nằm mang BKS 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ), theo hướng về Hà Nội.

Khi đến Km197+900, chiếc xe bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan, lan can cao tốc rồi rơi xuống đường gom từ độ cao khoảng 3,5-4,2m.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 28 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.

Được biết, các hành khách trên xe đều sinh sống tại xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên). Cả đoàn đi du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) và đang trên đường trở về thì gặp nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.