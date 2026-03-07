Mối liên hệ giữa trứng và huyết áp

Theo Medline Plus, trứng được đưa vào chế độ ăn giúp hạ huyết áp, thường được khuyến nghị cho người bị cao huyết áp. Một nghiên cứu năm 2025 cho thấy việc ăn trứng mỗi ngày không làm xấu đi các chỉ số sức khỏe tim mạch, bao gồm huyết áp.

Một phân tích của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn ở những người ăn trứng, trong khi nguy cơ cao hơn ở những người ăn nhiều thịt đỏ hoặc thịt gà.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu lại cho kết quả khác. Phân tích nhóm phụ nữ tại Pháp phát hiện nguy cơ tăng huyết áp cao hơn ở những người ăn trứng mỗi ngày.

Vì vậy, nếu bạn đang bị cao huyết áp, tốt nhất nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết trứng có phù hợp với chế độ ăn của mình hay không.

Cách chế biến trứng tác động tới huyết áp, lượng mỡ máu. Ảnh: Ban Mai

Phần lớn mọi người không bị tăng cholesterol khi ăn trứng thường xuyên

Khi bạn ăn thực phẩm giàu cholesterol như trứng (185mg cholesterol/quả), gan có thể tự điều chỉnh bằng cách giảm sản xuất cholesterol, nhờ đó lượng cholesterol trong máu không thay đổi nhiều.

Theo tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ ăn 2 quả trứng mỗi ngày trong chế độ ăn ít chất béo bão hòa không làm tăng cholesterol xấu so với việc ăn ít trứng hơn.

Một số nghiên cứu khác cho thấy ăn trứng có thể làm tăng nhẹ cholesterol xấu ở một số người nhưng đồng thời cũng làm tăng cholesterol tốt. Khi cả hai loại này cùng tăng, tỷ lệ giữa chúng có thể vẫn ổn định hoặc tốt hơn và đây là chỉ số phản ánh nguy cơ bệnh tim chính xác hơn so với tổng lượng cholesterol.

Mặc dù trứng an toàn với phần lớn mọi người, nhưng ở một số nhóm người, trứng có thể ảnh hưởng đến cholesterol ở các mức khác nhau.

Những người bị tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc tăng cholesterol do di truyền nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết cách ăn trứng phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Ngoài ra, trứng còn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, choline, selenium và vitamin D. Những chất này hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Đặc biệt, choline có vai trò quan trọng đối với não và gan nên trứng được xem là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao.

Cách ăn trứng hợp lý

Nếu bạn thích trứng nhưng vẫn muốn kiểm soát cholesterol và huyết áp, một vài thói quen nhỏ có thể giúp bạn ăn loại thực phẩm này lành mạnh hơn:

- Kết hợp trứng nguyên quả với lòng trắng trứng: Dùng một quả trứng nguyên và thêm lòng trắng để giảm cholesterol nhưng vẫn giữ nhiều protein.

- Chọn thực phẩm ăn kèm tốt cho sức khỏe: Rau, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt tốt cho tim hơn thịt xông khói hoặc xúc xích.

- Chọn cách nấu lành mạnh: Luộc hoặc chần thay vì chiên nhiều dầu.

- Hạn chế thêm muối trong món ăn.