Ngày 8/12, UBND xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 61C-327.54 kéo theo rơ-moóc do tài xế Nguyễn Văn Hậu (59 tuổi, trú xã Vỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Bùng - Vạn Ninh.

Ô tô tải bị hỏng nặng phần đầu, 2 người chết, 3 người bị thương. Ảnh: CTV

Khi đến đoạn qua thôn Cà (xã Hoàn Lão), xe bất ngờ gặp sự cố, bốc cháy và dừng lại.

Cùng thời điểm, ô tô tải BKS 36H-054.67 do tài xế Trần Văn Trung (trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chạy phía sau không kịp xử lý, đâm vào đuôi xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải biến dạng, trong số 5 người trên xe, 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh ùn tắc kéo dài. Phương tiện lưu thông hướng Bắc – Nam được điều tiết rẽ xuống đường mòn Hồ Chí Minh tại khu vực xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) để tiếp tục hành trình.

Vụ tai nạn khiến tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh bị ùn tắc. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.