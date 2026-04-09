Cô gái 20 tuổi khốn khổ vì tiền đình

Mai Anh (20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) từng nghĩ những cơn chóng mặt chỉ là hệ quả của việc thức khuya, học tập căng thẳng. Tuy nhiên, một tuần trước, khi chuẩn bị tan học, cô cúi người lấy cặp sách thì có cảm giác xây xẩm mặt mày, cô vội vàng nhắm mắt, gục xuống bàn.

“Chờ một lúc, thấy đầu bớt quay quay, tôi mới dám đi về. Biết trong người không được khỏe nên tôi đi chậm nhưng chỉ ra khỏi trường vài trăm mét, cơn chóng mặt lại ập đến. Tôi vội vàng tấp xe lề đường ngồi gục xuống. Tôi được người đi đường đưa đến viện. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán tôi bị rối loạn tiền đình - điều mà tôi chưa từng nghĩ tới vì còn trẻ”, Mai nói.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp của Mai Anh không phải cá biệt. Thực tế, ngày càng nhiều người trẻ nhập viện vì các triệu chứng liên quan đến rối loạn tiền đình.

Theo các thống kê y khoa, khoảng 15-20% dân số từng trải qua rối loạn tiền đình ít nhất một lần trong đời. Đáng chú ý, tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng ở nhóm người trẻ, đặc biệt là sinh viên, dân văn phòng, những người có lối sống ít vận động, thường xuyên tiếp xúc với thiết bị điện tử.

Cử nhân điều dưỡng Trịnh Công Duẩn, Điều dưỡng trưởng Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội cho biết, rối loạn tiền đình là biểu hiện của tổn thương hệ thần kinh liên quan đến tai, tim mạch, mắt hoặc yếu tố tâm thần.

“Ở những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, thiếu máu não, nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Duẩn cảnh báo.

Ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh tiền đình. Ảnh minh họa: N. Huyền

Điều dưỡng Duẩn thông tin, rối loạn tiền đình thường biểu hiện bằng các triệu chứng như chóng mặt khi thay đổi tư thế, buồn nôn, ù tai, nhìn mờ, nặng đầu, giảm tập trung.

Các triệu chứng có thể xuất hiện thoáng qua nhưng cũng có thể tái phát nhiều lần, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Không ít người bệnh bị giảm hiệu suất làm việc, học tập, thậm chí rơi vào trạng thái lo âu, mất ngủ.

Vì sao gia tăng người trẻ mắc bệnh tiền đình?

Theo chuyên gia, nhiều yếu tố trong lối sống hiện đại đang góp phần khiến căn bệnh này ngày càng phổ biến ở người trẻ. Trong đó, việc phải ngồi lâu trước máy tính, làm việc liên tục nhiều giờ khiến vùng cổ, vai, gáy căng cứng, cản trở lưu thông máu lên não.

Ngoài ra, lối sống tĩnh, ít vận động của không ít người trẻ cũng làm suy giảm tuần hoàn và ảnh hưởng đến hệ thần kinh cộng với áp lực học tập, công việc khiến hệ thần kinh rơi vào trạng thái quá tải.

Đặc biệt, thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều cà phê, nước tăng lực kết hợp với tư thế cúi đầu kéo dài khi lạm dụng điện thoại cũng gây ảnh hưởng đến cột sống cổ và hệ tiền đình.

Để hạn chế nguy cơ mắc rối loạn tiền đình, điều dưỡng Duẩn khuyến cáo người dân đặc biệt giới trẻ cần xây dựng lối sống khoa học bằng cách duy trì tập luyện thể dục thể thao đều đặn; hạn chế ngồi lâu trước máy tính, điện thoại; tập các bài vận động vùng đầu, cổ mỗi ngày; giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài; tránh đọc sách khi đi ô tô hoặc thay đổi tư thế đột ngột…

Với người đã được kết luận mắc tiền đình thì tuyệt đối tránh những việc sau:

- Không quay cổ đột ngột

- Tránh đứng lên, ngồi xuống quá nhanh

- Không tự ý mua thuốc điều trị.

“Bên cạnh đó, người bệnh có thể sử dụng các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt có thể giúp cải thiện triệu chứng và hỗ trợ phục hồi chức năng", điều dưỡng Duẩn khuyến cáo.