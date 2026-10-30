Sau khi tốt nghiệp đại học, nhiều người trẻ chọn đi làm để tích lũy kinh nghiệm, trong khi những người khác tiếp tục học cao hơn để đào sâu chuyên môn. Theo chuyên gia, mỗi lộ trình cần xuất phát từ mục tiêu nghề nghiệp và khả năng của mỗi cá nhân.

Tăng Thảo Nhi (23 tuổi), tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lựa chọn đi làm ngay sau khi hoàn thành chương trình đại học. Với đặc thù ngành thường xuyên thay đổi theo xu hướng, Nhi muốn trải nghiệm môi trường doanh nghiệp, hiểu yêu cầu công việc và kiểm chứng kiến thức đã học.

Theo Nhi, kiến thức trên giảng đường là nền tảng nhưng chưa đủ để xử lý mọi tình huống thực tế. Người làm truyền thông còn cần rèn luyện khả năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu, phối hợp với các bộ phận và giải quyết vấn đề phát sinh trong công việc. Vì vậy, Nhi muốn tích lũy kinh nghiệm trước khi cân nhắc những bước tiếp theo trong quá trình phát triển chuyên môn.

Người trẻ đứng trước nhiều cơ hội lựa chọn hướng đi sau tốt nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Hồng Tú (25 tuổi), tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Greenwich Việt Nam cơ sở Cần Thơ năm 2023, lựa chọn tiếp tục học lên cao học ngành Kỹ thuật phần mềm định hướng AI tại Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT.

Tú cho biết quyết định học tiếp xuất phát từ mong muốn tìm hiểu AI một cách bài bản và cập nhật kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh. Cô cũng muốn tận dụng nền tảng học tập sẵn có để duy trì nhịp học và chủ động hơn trong định hướng nghề nghiệp.

Tuy nhiên, học cao học khi chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế cũng đặt ra thách thức. Tú đôi lúc cần thêm thời gian để hiểu cách vận dụng kiến thức vào công việc; một số nội dung về mô hình AI có tính học thuật cao cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực. Theo cô, việc trao đổi với giảng viên và tiếp cận các tình huống thực tế trong quá trình học giúp hiểu rõ bản chất vấn đề, thay vì chỉ ghi nhớ lý thuyết.

Khác với Tú và Nhi, sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, Phương Hữu Thành Nam (23 tuổi) đã có một khoảng thời gian đi làm trước khi quyết định học tiếp lên Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm định hướng AI tại FPT. Nam cho biết muốn bổ sung kiến thức chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực AI, đồng thời kết nối việc học với công việc hiện tại.

“Thay vì đợi đến khi nhận ra mình thiếu kiến thức mới bắt đầu bổ sung, em muốn chủ động chuẩn bị trước một bước”, Nam chia sẻ. Theo Nam, nếu đã xác định việc học thêm là cần thiết cho mục tiêu phát triển nghề nghiệp, người trẻ có thể cân nhắc bắt đầu sớm khi còn đủ thời gian và điều kiện.

Nhiều người trẻ chọn học sau đại học ngay sau khi tốt nghiệp để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Theo TS. Trần Quang Huy, chuyên gia quản trị nhân sự, Trưởng Ban Đào tạo, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, trường Đại học FPT, sau khi tốt nghiệp, mỗi người cần căn cứ vào mục tiêu nghề nghiệp, năng lực hiện có và điều kiện cá nhân để lựa chọn hướng phát triển phù hợp. Đi làm giúp người trẻ tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ yêu cầu thực tế của công việc; học tiếp tạo cơ hội đào sâu kiến thức chuyên môn; trong khi các khóa học ngắn hạn có thể giúp bổ sung những kỹ năng cụ thể.

Theo chuyên gia, không có lộ trình chung phù hợp với tất cả tân cử nhân. Điều quan trọng là xác định được năng lực cần phát triển ở từng giai đoạn, đồng thời cân nhắc khả năng kết hợp việc học với công việc và các trách nhiệm cá nhân. Dù chọn hướng đi nào, người trẻ cũng cần chủ động học hỏi và vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tế.

Do đó, đi làm trước hay học Thạc sĩ sớm không nên được xem là hai con đường đối lập. Điều quan trọng là người học xác định được mục tiêu phát triển, lựa chọn chương trình phù hợp và có kế hoạch ứng dụng kiến thức sau đào tạo.

Với những người trẻ xác định học tiếp để đào sâu chuyên môn hoặc mở rộng năng lực, việc lựa chọn chương trình phù hợp với định hướng nghề nghiệp là một trong những yếu tố cần cân nhắc. Tại Viện Quản trị & Công nghệ FSB, trường Đại học FPT, người học có thể tham khảo các chương trình sau đại học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và công nghệ tại chương trình thạc sĩ FPT.

Ngọc Minh