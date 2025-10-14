LỜI TÒA SOẠN Liên tiếp những trường hợp vốn đang khỏe mạnh nhưng bất ngờ đột tử, trong đó có người là doanh nhân, diễn viên, bạn trẻ, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng. Sự ra đi đột đột và những mất mát này để lại nhiều câu hỏi và trăn trở về tình trạng chủ quan, duy trì lối sống tàn phá sức khỏe. Báo VietNamNet đăng tuyến bài: Đột tử ở người trẻ: Hồi chuông cảnh báo từ những thói quen tàn phá sức khỏe. Kỳ 1: Những biến cố bất ngờ gây sốc mang tên 'đột tử' Kỳ 2: Người trẻ đột tử từ 3 thói quen xấu

Từ chối đi khám vì tự tin mình còn trẻ, rất khỏe

Trong căn nhà mới xây ở xã Ngọc Hồi (Hà Nội), chị N.T.M. cùng các con vẫn đang từng ngày cố gắng vượt qua nỗi đau mất đi người chồng, người cha sau khi bị đột tử ngày 23/3. Anh H, chồng chị M, ra đi ở tuổi 37, để lại bài học đau lòng về sự chủ quan với sức khỏe.

Chị M. kể lại, vài ngày trước khi xảy ra biến cố, anh H. cảm thấy mệt mỏi, nóng trong người, giống như bị cảm cúm. Anh uống thuốc cảm, sốt giảm nhưng vẫn khó chịu.

Một ca cấp cứu ngừng tuần hoàn tại TPHCM. Ảnh: Nhật Tuệ.

“Tôi đo nhiệt độ cho anh, chỉ 38 độ C, nhưng anh than nóng ran và không ngủ được. Tôi nằm cạnh vẫn thấy anh ngủ, nên nghĩ anh chỉ mệt quá, giấc không sâu", chị M. nhớ lại.

Dù được vợ giục đi khám, anh H. từ chối vì tự tin mình còn trẻ, khỏe mạnh. Anh cũng không có hiện tượng chán ăn, mệt mỏi mà chỉ nóng trong, đau lan ra cổ vai gáy.

Đến ngày định mệnh, sau bữa cơm tối, anh H. than đau cổ vai gáy và nhờ vợ xoa bóp. Chị M. dặn anh lên phòng nghỉ trước, nhưng chỉ vài phút sau, chị phát hiện anh co giật, ôm ngực đau đớn. Dù gọi xe cấp cứu ngay lập tức, anh H. đã ngừng tim khi đội ngũ y tế đến nơi. Bác sĩ chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim, và mọi nỗ lực hồi sức đều không thể cứu anh.

3 thói quen xấu - “kẻ thù” thầm lặng

Nhớ lại chuyện xảy ra, chị M. nhận ra chồng mình đã mắc phải những sai lầm phổ biến của nhiều người trẻ hiện nay: Làm việc quá sức, không tập thể dục và lơ là kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Công việc của anh H. luôn bận rộn, thường xuyên thức khuya và có thói quen tắm muộn lúc 22-23h.

“Tôi nhắc anh nhiều lần về thói quen xấu này, nhưng anh khó thay đổi”, chị M. chia sẻ. Dù đôi lần anh tắm sớm hơn sau khi bị vợ thúc ép, việc thức khuya vẫn tiếp diễn.

Ngoài ra, anh H. hiếm khi vận động. Công việc áp lực khiến anh thường vừa ăn vừa làm việc, thời gian rảnh thì chơi game để xả stress.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng bị anh bỏ qua. Chị M. nhớ lại, chỉ một lần anh bị viêm họng nặng, đồng nghiệp ép lên xe đưa đi khám. Đầu năm 2025, anh từng bị viêm dây thần kinh số 7, gây liệt nhẹ mặt, nhưng sau khi điều trị, anh vẫn từ chối khám tổng quát vì cho rằng mình “rất khỏe” và “quá bận”. Anh H. cũng biết mình tăng huyết áp nhưng không điều trị.

Mất đi người chồng, chị M. giờ đây chỉ mong mình đủ sức khỏe để gánh vác những trách nhiệm còn lại. Từ câu chuyện của gia đình, chị nhắn nhủ dù còn trẻ, mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe của mình.

Theo các bác sĩ, người trẻ chủ quan với các dấu hiệu nhỏ dẫn tới đột tử. Ảnh: Thạch Thảo.

Anh N.V.N (39 tuổi, trú tại Tân Bình, TP.HCM) là bác sĩ, hút thuốc lá nhiều năm. Giữa tháng 3/2025, khi đang làm việc, anh N. bất ngờ đau ngực dữ dội. Cơn đau lan lên cổ và hai vai, kéo dài gần hai giờ kèm cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào giờ thứ hai. Kết quả chụp mạch vành xác định mạch vành phải tắc hoàn toàn.

Trong vòng 44 phút kể từ lúc anh N. đến viện, bác sĩ đặt xong stent khơi thông dòng máu qua mạch vành phải. Việc can thiệp tái thông mạch máu nhanh chóng ngăn ngừa mô cơ tim bị thương tổn quá nhiều. Trường hợp của anh N., bác sĩ cho biết chậm cấp cứu thì nguy cơ vỡ tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Câu chuyện của các trường hợp trên không phải cá biệt. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu (Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM), tỷ lệ đột tử ở người trẻ dưới 45 tuổi tại Việt Nam đang gia tăng, đặc biệt liên quan đến các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim hoặc đột quỵ não. Những yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá và lạm dụng chất kích thích đang khiến người trẻ đối mặt với nguy cơ này sớm hơn.

Bác sĩ Thắng nhấn mạnh tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng, ngay cả khi chỉ số vượt 200 mmHg. Nhiều người trẻ chủ quan, đến khi biến cố xảy ra thì không kịp trở tay. Bác sĩ Thắng lưu ý, hiếm khi đột tử xảy ra ở người hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, các yếu tố nguy cơ thường âm thầm và không gây khó chịu rõ ràng trước khi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo phó giáo sư Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược TP.HCM, đột tử có thể xảy ra rất nhanh do nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Theo báo cáo tại Đại hội khoa học Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 tháng 11/2023, mỗi năm nước ta có hơn 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong, trong đó 85% là do nhồi máu cơ tim và đột quỵ, chiếm 33% tổng số ca tử vong. Con số này cao hơn số người tử vong do ung thư.

Nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa hiểu rõ các yếu tố nguy cơ gây bệnh, không ý thức điều chỉnh lối sống ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, tập luyện cũng như chủ động khám sức khỏe định kỳ tầm soát bệnh.

Nhiều người thường nghĩ rằng tuổi trẻ đồng nghĩa với sức khỏe bất khả xâm phạm. Nhưng thực tế, đột tử có thể ập đến bất ngờ, đặc biệt khi cơ thể đã âm thầm tích tụ những nguy cơ.

Hãy lắng nghe cơ thể và đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo, dù nhỏ nhất:

- Mệt mỏi bất thường, thở dốc, đau ngực, hồi hộp: Đây có thể là dấu hiệu của rối loạn tim mạch hoặc các vấn đề nghiêm trọng khác.

- Thay đổi hành vi, mất ngủ, lơ mơ: Những dấu hiệu này có thể liên quan đến thần kinh hoặc tuần hoàn.

- Cảm giác “khác thường” với cơ thể: Đôi khi, đó là cách cơ thể báo động về một vấn đề tiềm ẩn.