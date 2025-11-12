Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tiến hành trao giải Jackpot của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 cho anh N.C.L - thuê bao MobiFone đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.C.L là người chơi may mắn trúng thưởng giải Jackpot của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ kỳ 1.422 với giá trị 133.774.094.500 đồng (gần 134 tỷ đồng).

Anh N.C.L hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Khánh Hòa.

Vietlott trao giải Jackpot gần 134 tỷ đồng cho anh N.C.L. Ảnh: Vietlott

Chủ nhân của giải độc đắc Vietlott trị giá gần 134 tỷ đồng này chia sẻ anh thường xuyên chơi xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott từ khi triển khai kinh doanh tại Khánh Hòa và mua khoảng 3 tấm vé số mỗi ngày.

Hai năm gần đây, anh có thói quen mua dãy số được tạo ra từ ngày tháng sinh và biển số xe máy mà anh đang đi. Anh đã mua dãy số này được hơn 2 năm cho cả xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55. Chính thói quen này đã mang đến giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng nói trên.

Anh cho biết anh đã thông báo với vợ ngay khi biết tin mình trúng thưởng. Vì số tiền trúng thưởng khá lớn, anh sẽ cân đối để chi tiêu phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và gia đình.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh N.C.L đã trao tặng tổng số tiền 1,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh N.C.L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.