Sau khi VietNamNet phản ánh việc một số người dân ở phường Đa Mai (Bắc Ninh) đóng tiền BHYT từ cuối năm 2025 nhưng đến khi đi khám, chữa bệnh trong năm 2026 mới phát hiện thẻ hết hạn, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra và có văn bản chấn chỉnh hoạt động thu.

Chị Hoàng Trọng Nhân đi sinh con mới phát hiện thẻ bảo hiểm chưa được gia hạn.

Ngày 10/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hồ Minh Thế, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã kiểm tra các trường hợp được phản ánh.

Theo ông Thế, các trường hợp này đã được BHXH tỉnh Bắc Ninh gia hạn thẻ BHYT năm 2026, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi 5 năm liên tục cho người tham gia BHYT theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng (Bưu điện) trong việc thu tiền và gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia.

Theo BHXH tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, cơ quan BHXH phát hiện tại một số điểm thu vẫn còn tình trạng nhân viên không thực hiện đúng quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN.

Các trường hợp được báo VietNamNet phản ánh đã được BHXH tỉnh Bắc Ninh gia hạn thẻ BHYT năm 2026, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi 5 năm liên tục cho người tham gia BHYT theo quy định.

Một số trường hợp nhân viên thu tiền của người dân nhưng không xuất biên lai, không nộp tiền về cơ quan Bưu điện để đơn vị này chuyển tiền và lập danh sách gửi cơ quan BHXH, dẫn đến việc cấp hoặc gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia không được thực hiện kịp thời.

Ngoài ra, việc quản lý dòng tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT còn có nguy cơ xảy ra tình trạng nộp chậm, nộp muộn, nộp sót, nộp thiếu. Một số trường hợp chưa trả biên lai cho người tham gia ngay sau khi thu tiền.

BHXH tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Bưu điện tỉnh khắc phục ngay những tồn tại này, đồng thời chấm dứt hoạt động đối với các nhân viên thu không tuân thủ quy định pháp luật và quy trình thu của BHXH Việt Nam.

Bưu điện tỉnh cũng phải khắc phục hậu quả, bồi thường mọi thiệt hại cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT (nếu có), theo quy định.

Để tránh tái diễn tình trạng tương tự, BHXH tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Bưu điện chỉ đạo nhân viên thu tại các điểm thu rà soát toàn bộ người tham gia có thẻ BHYT hết hạn.

Nhân viên thu phải chủ động tuyên truyền, vận động người tham gia nộp tiền và gia hạn thẻ BHYT đúng thời hạn, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân.

Theo yêu cầu của BHXH tỉnh, toàn bộ tiền thu BHXH, BHYT và hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT phải được chuyển về cơ quan BHXH hằng ngày.

Nhân viên thu phải sử dụng, quản lý biên lai thu tiền điện tử theo quy định, đồng thời cấp biên lai cho người tham gia ngay khi thu tiền.