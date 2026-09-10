Đóng tiền từ cuối năm 2025, thẻ BHYT vẫn chưa được gia hạn

Bà Hoàng Thị Dung, trú phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) cho biết gia đình bà đã nộp tiền bảo hiểm y tế (BHYT) từ tháng 11/2025, khi có người đến thu phí. Việc đóng tiền nối tiếp được gia đình thực hiện đầy đủ.

Tuy nhiên, đến ngày 30/7/2026, khi tới cơ sở y tế khám chữa bệnh, bà Dung bất ngờ được thông báo thẻ BHYT đã hết hạn. Sự việc khiến bà rơi vào thế bị động và phải tự trả chi phí khám chữa bệnh.

Sau đó, gia đình bà phản ánh tới cơ quan chức năng và người thu tiền BHYT, đề nghị làm rõ việc tiền đã được nộp từ tháng 11/2025 nhưng đến tháng 7/2026, thẻ vẫn chưa được gia hạn.

Bà Hoàng Thị Dung, trú phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) phản ánh dù đã đóng tiền gia hạn bảo hiểm y tế nhưng không được gia hạn.

Theo bà Dung, sau khi sự việc xảy ra, người thu tiền gia hạn bảo hiểm đã đến xin lỗi và cho biết sẽ khắc phục sai sót để người dân tiếp tục sử dụng thẻ. Tuy nhiên, việc gia hạn trên thực tế vẫn chưa hoàn tất như thông tin bà nhận được.

Không chỉ gia đình bà Dung, nhiều người dân khác tại phường Đa Mai cũng gặp tình trạng tương tự.

Chị Hoàng Trọng Nhân, trú phường Đa Mai, cho biết đã tham gia BHYT nhiều năm và tiếp tục đóng phí cho năm 2026 từ tháng 11/2025. Đến tháng 6/2026, khi đi sinh con, chị được thông báo thẻ BHYT chưa được gia hạn.

Sau đó, chị Nhân phản ánh sự việc với nhân viên thu phí. Người này sau đó đã trả lại khoản tiền tương đương 80% mức BHYT chị được hưởng.

Chị Hoàng Trọng Nhân đi sinh con mới phát hiện thẻ bảo hiểm chưa được gia hạn.

Tuy nhiên, điều khiến chị Nhân lo lắng là việc gia hạn thẻ vẫn chưa hoàn tất để bảo đảm quyền lợi trong những lần khám chữa bệnh tiếp theo.

3 người trong gia đình cùng gặp vướng mắc

Bà Trần Thị Thủy trú tổ dân phố Mỹ Cầu, phường Đa Mai cùng hai con tham gia bảo hiểm y tế. Bản thân bà mắc bệnh huyết áp và tiểu đường, phải đi khám, lấy thuốc hằng tháng. Tháng 1 và tháng 2/2026, bà đi khám nhưng không được hưởng quyền lợi BHYT. Đến tháng 3, sau nhiều lần phản ánh, thẻ của bà mới được xử lý, trong khi quyền lợi của hai người con đến tháng 8 vẫn chưa được giải quyết.

Khi gia đình tiếp tục phản ánh, người thu tiền BHYT đã trả lại tiền thay vì hoàn tất thủ tục đóng nối tiếp cho hai người.

Bà Thủy cho biết việc thu tiền BHYT tại địa phương diễn ra theo thông lệ nhiều năm. Tại tổ dân phố có người đứng ra thu tiền của người dân, sau đó chuyển lên UBND phường. Trên phường có người phụ trách việc thu và chuyển nộp lên cơ quan bảo hiểm.

Nhiều người dân trên địa bàn phường Đa Mai, Bắc Ninh đã đóng tiền gia hạn thẻ bảo hiểm nhưng vẫn nhận thông báo hết hạn.

Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Tuy nhiên, nếu quá trình tham gia BHYT bị gián đoạn quá thời gian quy định, quyền lợi trên có thể bị ảnh hưởng và phải tính lại theo quy định.

BHXH Bắc Ninh đề nghị chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra

Ông Phạm Trọng Huế, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã phối hợp với tổ chức dịch vụ Bưu điện - đơn vị ký hợp đồng thu với cơ quan BHXH - tiến hành rà soát vụ việc.

“Chúng tôi đã chấm dứt ngay hoạt động đối với nhân viên thu BHXH, BHYT có hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời yêu cầu tổ chức dịch vụ thu khắc phục toàn bộ chi phí phát sinh khi người dân đi khám chữa bệnh”, ông Huế cho biết.

Theo ông Huế, tổ chức dịch vụ thu cũng được yêu cầu nộp toàn bộ số tiền của những người đã tham gia BHYT vào cơ quan BHXH để kịp thời gia hạn thẻ, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, đề nghị người dân khi đóng tiền mua BHYT phải yêu cầu nhân viên thu xuất hóa đơn, biên lai và giao ngay cho người tham gia.

“Chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị chuyển cơ quan điều tra đối với bà Xuyến - nhân viên thu của Bưu điện tại phường Đa Mai”, ông Huế cho biết.